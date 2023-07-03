بدران: معركة جنين وطنية بامتياز ولن يترك المخيم وحيداً

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أن ما يجري في جنين معركة وطنية بامتياز تحضر فيها كل فصائل المقاومة (كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب الأقصى).

وقال بدران في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن آلة الاحتلال الهمجية بدأت عدواناً في مواجهة شعب أعزل يملك قليلاً من السلاح، وكثيراً من العزة والكرامة.

وأشار إلى أن الضفة الغربية ساحة مواجهة ملتهبة، في معركة تحرر وطني مفتوحة لا يمكن أن يترك مخيم جنين وحيداً فيها.

ودعا بدران لخطوات مؤثرة وفاعلة لردع العدوان، بتصعيد المقاومة في الضفة الغربية، وقطع الطريق على المستوطنين والخروج بمسيرات ومواجهات مع الاحتلال.

وقال القيادي بحماس:" نسعى لحالة أكثر تنظيمية وتأثيرا في مواجهة الاحتلال لرفع مستوى العمل والأداء في الضفة الغربية بالتنسيق مع القوى والفصائل المقاومة".

وطالب بدران بتوسيع ساحات المواجهة بمختلف أشكالها لتشمل مختلف المدن والقرى والمخيمات في الضفة، لمنع الاحتلال من الاستفراد بجنين.

وأضاف أن الاحتلال عجز عن إضعاف روح المقاومة في جنين، وأنه سيفشل في إنهاء حالة المقاومة المستمرة رغم تزايد أعداد الشهداء والجرحى وتدمير البيوت السكنية.

وأكد بدران أن الشعب الفلسطيني موحد في هذه المواجهة وهو يقف إلى جانب المقاومة ويدعمها؛ لأنه يؤمن أن مشروع المقاومة هو الذي يمثله وهو القادر على حمايته والدفاع عنه وتحقيق طموحاته".

وشدد على أن الاحتلال لن يحقق أهدافه بإنهاء حالة المقاومة في جنين، لأن الشعب الفلسطيني قادر على مفاجأة الاحتلال ويورث المقاومة جيلا بعد جيل ولن يتراجع عن حقه في الحرية والاستقلال.

وأوضح بدران أن المقاومة هي صاحبة القرار الميداني والمقاومة ليست محل اختبار وهي مستعدة لاتخاذ القرار المناسب للدفاع عن شعبنا ورأينا ذلك في معركة "سيف القدس".

وحث كل من يحمل السلاح في الضفة الغربية أن يدافع عن أرضه ومقدساته ونسائه وأطفاله الذي يتعرضون للقصف والقتل من الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين