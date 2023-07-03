شديد: ما يقوم به الاحتلال من مجازر ودمار لن يفت في عضد شعبنا ومقاومته

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الرحمن شديد أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في جنين من مجازر ودمار لن يفت في عضد الشعب الفلسطيني ومقاومته، مشدّدًا على أن جنين والضفة ستخرج من هذا الاعتداء الغاشم أكثر قوة وصلابة وتحد في مواجهة الاحتلال.

وقال في تصريحات وصلت " ": "هناك عشرات الاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال ضد جنين، ونابلس، ومدن الضفة الأخرى في السنة والنصف الأخيرة، استُشهد خلالها عشرات المقاومين واعتقل المئات"، مستدركًا: "ولا تزال الضفة تقاوم وتتصاعد فيها المقاومة، وهذا مؤشر واضح على أن دماء الشهداء وقود لثورة الأحرار، وأن حاضنة المقاومة في الضفة تتعافى".

وأوضح شديد أن هذا العدوان يدلل على قوة المقاومة وتصاعدها في الضفة، وعلى عجز الإحتلال عن تحقيق أهدافه بإيجاد الفلسطيني الجديد الذي يقبل بالتعايش معه.

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وبيَّن أن المقاومة هي ما يليق بشعبنا الذي يرزح تحت أذرع الاحتلال، وشبابنا الثائر يصنع اليوم في جنين ملحمة من البطولة والعزة والكرامة، ويلقن الجميع درسًا بليغًا في التضحية والفداء، فروح البطولة في جنين تسري في عروق كل الوطن.

وذكر شديد أن نداء الواجب يستحث كل أبناء شعبنا وفصائله وقواه الحيّة على الخروج إلى الشوارع والميادين في كل المحافظات، نصرة لأهلنا في جنين ومخيمها الصامد، ولمواجهة قوات الاحتلال ومستوطنيه على جبهات الضفة كافَّة.

المصدر / فلسطين أون لاين