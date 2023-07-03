الغرفة المشتركة: المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين

قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جنين، وإن المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم.

وفي بيان لها، صباح اليوم الإثنين، دعت الغرفة المشتركة كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها للتكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد، مؤكدة أن استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة.

وطالبت الغرفة المشتركة أبناء شعبنا في كل مدننا وقرانا ومخيماتنا خاصة حول جنين لتفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة جنين وتلقين العدو دروسًا قاسية ردًا على عدوانه، داعية المقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان حال قرر الاحتلال مواصلة جريمته والتمادي في عدوانه.

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وزفت في بيانها "شهداء مخيم جنين الصامد الأبي، والذي يسطر ملحمة جديدة من البطولة والفداء أمام غطرسة الاحتلال البغيض الذي بدأ عدوانه على المخيم تحت جنح الظلام فجر اليوم طامعًا في كسر شوكة جنين البطولة وواهمًا بقدرته على استئصال ثورة ومقاومة أهلنا في جنين وفي الضفة المحتلة".

كما وحيت أبطال جنين الذين يقفون شامخين عازمين على إذلال العدو وكسر عنجهيته، وتحية لشعبنا المرابط الذي يحتضن المقاومة ويقف في وجه العدوان".

المصدر / فلسطين أون لاين