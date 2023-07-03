نظام الثانوية العامة "توجيهي" الجديد لعام 2023-2024 فلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم – فلسطين عن مجموعة من القرارات التي تخص نظام الثانوية العامة "التوجيهي" الجديد لعام 2023-2024.

وجاءت هذه القرارات من باب تخفيف العبء الدراسي على طلبة التوجيهي في السنوات القادمة، من خلال تقليل عدد جلسات الاختبارات والمدة المخصصة لها.

بهدف تجنب التوتر والضغط النفسي على طلبة التوجيهي والمجتمع بأسره، وتحقيقاً لقاعدة معرفية مشتركة تتفق خيارات طلاب وطالبات الثانوية العامة في دراستهم الجامعية، وبما يضمن مصداقية الاختبار وعدالته وتكافؤ الفرص.

اقرأ أيضا: موعد نتائج الثانوية العامة "توجيهي" 2023

اقرأ أيضا: مراجعات الثانوية العامة "توجيهي" أسئلة وإجابات مختارة

وقد قررت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، العمل بسبعة مرتكزات في النظام التوجيهي الجديد 2024 والذي يطبق على جيل عام 2006 بدرجة كبيرة، وهو على النحو التالي:

أولاً: عقد الامتحانات الثانوية العامة "توجيهي" 2024:

الدورة الأولى: عبارة عن دورة كاملة وفي نهاية العام الدراسي، تكون الاختبارات في كل الفروع والمباحث. الدورة الثانية: عبارة عن دورة تكميلية تعقد في شهر آب/ أغسطس (شهر 8) من كل عام، ويمكن للطلبة فيه إعادة أربع مباحث كحد أقصى وتكون جلسات الامتحان بشكل يومي.

ثانياً: التقدم للامتحانات التوجيهي والاستكمال لسنة 2023-2024:

يسمح لطلبة مرحلة التوجيهي أن ينهوا متطلبات الحصول على شهادة الثانوية العامة "توجيهي" في مدة لا تزيد عن سنتين متتاليتين (4 دورات). يسمح لطلبة الثانوية العامة سواء المستكملين وغير المستكملين تغيير الفرع الذي درسه مع الاحتفاظ بحقهم في ترصيد علامة أي مبحث من المباحث المشتركة المستكملة.

ثالثاً: جلسات الامتحانات التوجيهي 2024:

تعقد جلسات امتحانات التوجيهي بواقع جلسة واحدة لكل مادة. مواءمة المباحث الدراسية ذات جلستين سابقاً لتصبح جلسة واحدة.

رابعاً: طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" 2024:

تتكون أسئلة امتحان التوجيهي من من سؤال موضوعي (اختيار من متعدد) وأسئلة مقالية، ويتم تحديد عدد فقرات السؤال الموضوعي في كل مبحث وفقاً لخصوصية المبحث وبما لا تقل علامة فقرات السؤال الموضوعي في أي مبحث عن 50% من النهاية العظمى لورقة الامتحان (كحد أدنى). يجيب طلبة التوجيهي عن فقرات سؤال الاختيار من متعدد (الموضوعي) على نموذج جديد يعرف بالقارئ الضوئي والذي يعتمد حصرياً للتصحيح وهو ضمن نظام التوجيهي الجديد 2024، وأما الأسئلة المقالية يكون حلها على دفتر الإجابة.

خامساً: نتائج طلبة الثانوية العامة "توجيهي" لسنة 2023-2024:

تكون نتيجة الثانوية العامة للطالب بناءً على اجتيازه للنهاية الصغرى (علامة النجاح) للمواد التي تقدم لها كما يلي:

إذا اجتاز الطالب/ة النهاية الصغرى لكل المباحث التي تقدم إليها وحسب الفرع يكون الطالب قد استكمل متطلبات الحصول على شهادة التوجيهي، ويكون المجموع العام عبارة عن مجموع علامات المواد جميعها. إذا لم يجتز الطالب/ة النهاية الصغرى على الأقل في مادة من المواد التي تقدم إليها يكون غير مستكمل متطلبات الحصول على شهادة الثانوية العامة "توجيهي".

سادساً: النهاية العظمى والصغرى 2024:

قررت الوزارة في هذا الجانب تغيير في النظام السابق من خلال إعادة النظر في النهايات العظمى والصغرى للعلامات وأوزانها وفق الآتي:

النهاية "العلامة" العظمى لجميع المواد 100%. النهاية الصغرى في مادة الرياضيات لكل الفروع عدا العلمي والصناعي 40%. النهاية الصغرى في اللغة الإنجليزية لكل الفروع عدا العلمي 40%. النهاية الصغرى لباقي المباحث 50%.

سابعاً: الإلغاء والنفاذ:

يُعمل بهذه المرتكزات اعتباراً من مطلع العام الدراسي القادم 2023/2024. تبقى تعليمات امتحان الثانوية العامة 2023، سارية على الطلبة الذين تقدموا للامتحان في العام ذاته





المصدر / فلسطين أون لاين + مواقع إلكترونية