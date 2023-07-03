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إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في نابلس

03 يوليو 2023 . الساعة 11:24 بتوقيت القدس
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إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في نابلس

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق اليوم، الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على محيط مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقمعت قوات الاحتلال مسيرة مركبات عند مدخل نصرة لجنين ومخيمها، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

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وشدت قوات الاحتلال إجراءاتها عند مداخل نابلس، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، خاصة الخارجين من المدينة، على حواجز حوارة جنوبا، وصرة غربا، والـ17 شمالا، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #نابلس #جنين #عدوان اسرائيلي

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