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محدث 5 شهداء وإصابات بينها خطيرة في عدوان الاحتلال على جنين

03 يوليو 2023 . الساعة 01:47 بتوقيت القدس
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6 شهداء وإصابات بينها خطيرة في عدوان الاحتلال على جنين

استشهد 6 شبان فلسطينيين في أقل من 10 ساعات اليوم الإثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم شاب في البيرة، و5 شهداء في جنين.

وفي وقت لاحق قالت وزارة الصحة إن الشهداء الخمسة هم: سميح فراس أبو الوفا (رصاصة في الصدر) جنين، حسام محمد أبو ذيبة (رصاصة في الصدر) جنين، أوس الحنون (رصاصة في الصدر)- جنين، نور الدين حسام مرشود (رصاصة في الرأس)- جنين، محمد عماد حسنين (رصاصة في الرأس)- البيرة.

العدوان العسكري الواسع في جنين ومخيمها بدأ وفق مصادر محلية بقصف جوي استهدف عدَّة مواقع وأهداف متفرقة.

وسمعت العديد من الانفجارات داخل مخيم جنين ومحيطه بفعل الغارات الجوية الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال إنه شنَّ غارة على مبنى يستخدم من قِبل المقاومة في جنين، كمركز قيادة ومكان للتخطيط للهجمات وغيرها.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن سلطات الاحتلال أطلقت على العملية اسم "بيت وحديقة".

وذكرت أن العدوان تمَّ المصادقة عليه قبل 10 أيام، وتمَّ تأجيله لما بعد عيد الأضحى، وسيستمر وفق الحاجة، وربما لمدَّة 72 ساعة.

وبيَّنت أن جميع القوات المشاركة في العدوان هي من وحدات النخبة والكوماندوز، بدعم جوي.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
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