الخطيب: عدوان الاحتلال على جنين هدفه كسر إرادة شعبنا..ولكن شعبنا ثابت

استنكر رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الشيخ كمال الخطيب العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها قائلًا، "كان واضحًا منذ أسابيع أو أكثر أن الحكومة الإسرائيلية تضمر وتبيّت الشر لشعبنا عمومًا ولجنين ونابلس خصوصًا، وذلك في ظل تنامي جيوب المقاومة للاحتلال في تلك المواقع".

وأضاف في تصريحات صحفية وصلت " ": "ما زاد من حنك وغيظ المؤسسة الإسرائيلية هو فشلها في اقتحام مخيم جنين قبل نحو أسبوعين وذلك بعدما تفاجأت بإمكانيات المقاومة غير المتوقعة بين يدي أبناء شعبنا هناك".

وأوضح الخطيب أن استخدام الطيران بقصف ليلي مباغت كما حدث في جنين الليلة الماضية وكأنها دولة تملك طيران وعتاد ومضادات أرضية يؤكد على بشاعة الاحتلال ورغبته في خلق حالة من الرعب بين أبناء شعبنا وهذا لن يكون بتاتًا.

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وأردف: "شعبنا يقاوم منذ مئة سنة ضد الاستعمار البريطاني وبعد الاحتلال الإسرائيلية وسيظل يؤدي هذه المهمه، لأنه مقتنع بأن هذه أرضه ووطنه ويدافع عنه".

وبين الخطيب أن الاحتلال يريد خلق حالة من الخوف والرعب لدى أبناء شعبنا لكسر إرادته، فبغض النظر عن عدد الشهداء الذي سيزيد نتيجة تغول وتوحش المؤسسة الإسرائيلية إلا أن إرادة شعبنا لن تُكسر.

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وأكد أن الشعب الفلسطيني كلٌ في موقعه يؤدي دوره بالثبات والرباط واستمرار التأكيد على هوية الأرض وعلى كل معلم من معالمها، وأن الاحتلال يعلم أنه أمام معضلة عسيرة لأنه يواجه شعب لا يمكن أن تُكسر إرادته، وحتى لو انتصر الاحتلال في جولة من الجولات، فسيظل الشعب الفلسطيني عصي على رفع الراية البيضاء أمام غطرسة الاحتلال".

ويُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مواقع في مدينة جنين ومخيمها معلنًا بدء عملية عسكرية في جنين أطلق عليها جيش الاحتلال اسم "البيت والحديقة".

وارتقى 5 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال أقل من 10 ساعات، بينهم 4 شهداء ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

المصدر / فلسطين أون لاين