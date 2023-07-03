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كتائب القسَّام تتصدَّى بالعبوات

إصابة جندي إسرائيلي خلال الاشتباكات العنيفة في مخيم جنين

03 يوليو 2023 . الساعة 10:45 بتوقيت القدس
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أحد عناصر المقاومة في جنين بلحظة اشتباك مع قوات الاحتلال

أصيب جندي إسرائيلي خلال الاشتباكات الدائرة بين المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم جنين اليوم الإثنين.

وقالت كتائب القسام إن مقاتليها يمطرون قوات الاحتلال في محيط مخيم جنين بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأكد مقاومون في جنين بأنّ قوات الاحتلال تواجه مقاومة عنيفة خلال اقتحامها المتواصل للمخيّم، وأنه كلما تقدَّم الاحتلال واجه مقاومة أكثر قوةٍ.

وشدَّدوا أنّ الضربة الأولى والتي عمدَ إليها الاحتلال باءت بالفشل وأنّها لم تفاجئهم أو تربك المقاومين.

ولفتوا إلى أن جميع المقاومين يعملون في ميدان واحد وبخطة موحدة لدحر الاحتلال وقواته عن المخيم.

ونوَّهوا أن الاحتلال وقواته العسكرية مرتعبة من العبوات الناسفة، مبيّنين أنها الكابوس الأكبر لجيش الاحتلال.

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وتمكن المقاومون من إسقاط طائرة (درون) بعد استهدافها بالرصاص في سماء مخيم جنين.

وكانت قد أعلنت كتائب القسام في مخيم جنين في وقتٍ سابقٍ من اليوم عن تمكن مجاهديها رفقة بإخوانهم من سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى من تفجير أكثر من آلية لجيش الاحتلال بعبوات جانبية أصابتها إصابات مباشرة وألحقت بها أضرارا بالغة.

وذكرت الكتائب أن مقاتليها يواصلون الاشتباك مع جيش الاحتلال على أكثر من محور لمنع تقدّمه داخل المخيم.

وكما استهدف مقاومون جرافتين عسكريتين لجيش الاحتلال، بعبوتين متفجرتين في شارع الناصرة بمدينة جنين، وآلية أخرى عند أحد مداخل المخيم.

وارتقى 6 شهداء في أقل من 10 ساعات برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بينهم شاب في البيرة، و5 شهداء في جنين، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 185 شهيداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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