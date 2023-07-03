الفصائل تدعو لمسيرة جماهيرية بغزة دعماً لجنين ومخيمها

دعت فصائل العمل الوطني والإسلامي أبناء الشعب الفلسطيني، للمشاركة في الوقفة الجماهيرية والتي ستحمل عنوان "كل الدعم والإسناد لأهلنا وللمقاومة في جنين البطولة".

وقالت الفصائل في بيان وصل " ": "إن هذه الوقفة تأتي تعبيرًا عن رفض العدوان الصهيوني والمجزرة الجديدة في جنين، والتي ستبدأ في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة.

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يذكر أن قوات الاحتلال تشن عدواناً على مخيم جنين منذ ساعات فجر اليوم الأولى، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة 27 آخرين، في حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين