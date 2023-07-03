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الجهاد: جنين لن تستسلم وكل الخيارات مفتوحة لضرب العدو

03 يوليو 2023 . الساعة 02:35 بتوقيت القدس
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الجهاد: جنين لن تستسلم وكل الخيارات مفتوحة لضرب العدو

أكدت حركة الجهاد الإسلامي فـي فلسطين، أن جنين لن تستسلم والمقاتلون عاقدون العزم على المواجهة والقتال مهما بلغت التضحيات، مشددة على أن كل الخيارات مفتوحة لضرب العدو ردا على عدوانه في مخيم جنين .

وقالت الحركة في بيان صحفي، فجر الاثنين، :"العدوان على جنين لن يحقق أهدافه، وسنبقى جنين عنواناً للصمود، و جنين لن تستسلم، ومقاتلونا عاقدون العزم على المواجهة والقتال مهما بلغت التضحيات"

وشددت على أن  العدو الصهيوني يتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على هذا العدوان.

واقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية مدينة جنين، بعد منتصف الليل، بالتزامن مع قصف جوي استهدف عدة مواقع داخل المخيم، وقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال.

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#جنين

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