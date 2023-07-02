بايرن ميونخ يقترب من حسم صفقة مدافع نابولي

أكد الإيطالي، فابريتسيو رومانو، الصحفي المختص في انتقالات اللاعبين، اليوم الأحد، أن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني على استعدادٍ لتفعيل جميع الإجراءات للتعاقد مع الكوري الجنوبي كيم مين جاي مدافع نابولي بطل الدوري الإيطالي .



وكتب رومانو عبر صفحته الرسمية في تويتر: "بايرن ميونخ على استعداد لاتخاذ جميع الإجراءات لتفعيل بند الإفراج والتوقيع مع كيم مين جاي في غضون الأيام العشرة القادمة".



وأضاف: "تم التوصل إلى اتفاقٍ مع كيم مين جاي بشأن عقدٍ مدته خمس سنوات، كما تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع". وكان رومانو أوضح في تغريدة سابقة قبل عدة أيام أن بايرن سيدفع قيمة الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب والتي تبلغ 50 مليون يورو؛ إذ صار تفعيل بند شرائه ساريًا منذ بداية شهر يوليو/ تموز الجاري.



وسيحصل المدافع الكوري الجنوبي على راتب سنوي يُقدَّر ما بين 10 إلى 12 مليون يورو، ومن المنتظر أن يسافر خلال الأيام المقبلة للخضوع للفحص الطبي وتوقيع عقد مع بايرن حتى عام 2028.



وارتبط صاحب الـ 26 عامًا بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية؛ إذ كان يحظى باهتمام مانشستر يونايتد، قبل أن يبتعد الشياطين الحمر من السباق ويقترب النادي البافاري من حسم الصفقة.



يُذكر أن كيم مين جاي شارك في 45 مباراة مع نابولي في الموسم الماضي بمختلف المسابقات وسجل هدفين وصنع مثليهما، وأسهم في تتويج البارتينوبي بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 1991.

المصدر / فلسطين اونلاين