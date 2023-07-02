حكومة الاحتلال تصادق على إقامة مستوطنة في الجليل

صادقت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على إقامة مستوطنة جديدة في الجليل بالداخل المحتل، ضمن مخطّطها لتكثيف المشاريع التهويدية والاستيطانية في الجليل والنقب.

وقال رئيس كتلة يهدوت هتوراة، وزير البناء والإسكان يتسحاق غودكنوبف، عقب جلسة حكومة المستوطنين الأسبوعية، إنه سيتم توطين 500 عائلة يهودية في المستوطنة الجديدة "رمات أربيل".

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وأشار إلى أن "هذه هي المستوطنة الرابعة التي تقام منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية"، متفاخرًا بأن الحكومة تتجه نحو إقامة المزيد من المستوطنات.

المصدر / فلسطين أون لاين