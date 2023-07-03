3 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 3 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1819 الافتتاح الرسمي لأول صندوق توفير في الولايات المتحدة تحت اسم "بنك المدخرات لنيويورك".

الافتتاح الرسمي لأول صندوق توفير في الولايات المتحدة تحت اسم "بنك المدخرات لنيويورك". 1886 المخترع الألماني المهندس كارل بنز يتمكن من قيادة أول سيارة تعمل بمحرك بخاري من اختراعه.

المخترع الألماني المهندس كارل بنز يتمكن من قيادة أول سيارة تعمل بمحرك بخاري من اختراعه. 1928 أول بث تلفزيوني بالألوان في لندن.

أول بث تلفزيوني بالألوان في لندن. 1948 تحرير العبيد في مستعمرة جزر الأنتيل الدنماركية.

تحرير العبيد في مستعمرة جزر الأنتيل الدنماركية. 1962 جبهة التحرير الوطني الجزائرية تعلن انتهاء الثورة الجزائرية بعد أن أقرّت فرنسا باستقلال الجزائر.

جبهة التحرير الوطني الجزائرية تعلن انتهاء الثورة الجزائرية بعد أن أقرّت فرنسا باستقلال الجزائر. 1976 خطف طائرة من شركة (إلـ_عال) الإسرائيلية في أوغندا على يد مجموعة فلسطينية مقاومة.

خطف طائرة من شركة (إلـ_عال) الإسرائيلية في أوغندا على يد مجموعة فلسطينية مقاومة. 1979 الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يوقّع على اتفاق يقضي بمنح مساعدات سرية للمعارضين للحكم السوفيتي بأفغانستان.

الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يوقّع على اتفاق يقضي بمنح مساعدات سرية للمعارضين للحكم السوفيتي بأفغانستان. 1988 سفينة حرب أمريكية تُسقط طائرة ركاب مدنيين إيرانية في الخليج العربي قتل على إثرها 290 شخصًا.

سفينة حرب أمريكية تُسقط طائرة ركاب مدنيين إيرانية في الخليج العربي قتل على إثرها 290 شخصًا. 2008 وفاة المفكر العربي الإسلامي الكبير الدكتور عبد الوهاب المسيري في مصر.

وفاة المفكر العربي الإسلامي الكبير الدكتور عبد الوهاب المسيري في مصر. 2016 وقوع تفجيرات بالعاصمة العراقية بغداد تسفر عن مقتل 292 و إصابة 250 تبناها تنظيم الدولة الإسلامية.

وقوع تفجيرات بالعاصمة العراقية بغداد تسفر عن مقتل 292 و إصابة 250 تبناها تنظيم الدولة الإسلامية. 2018 فيضانات وانهيارات أرضية في اليابان بسبب السيول تُخلف 126 قتيلًا و86 في عداد المفقودين.

فيضانات وانهيارات أرضية في اليابان بسبب السيول تُخلف 126 قتيلًا و86 في عداد المفقودين. 2020 الجزائر تستعيد رفات 24 من قادة المقاومة الجزائرية، بعد مرور 170 سنة على احتجازها وعرضها في متاحف فرنسية مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين