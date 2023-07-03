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3 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

03 يوليو 2023 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
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3 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 3 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1819 الافتتاح الرسمي لأول صندوق توفير في الولايات المتحدة تحت اسم "بنك المدخرات لنيويورك".
  • 1886 المخترع الألماني المهندس كارل بنز يتمكن من قيادة أول سيارة تعمل بمحرك بخاري من اختراعه.
  • 1928 أول بث تلفزيوني بالألوان في لندن.
  • 1948 تحرير العبيد في مستعمرة جزر الأنتيل الدنماركية.
  • 1962 جبهة التحرير الوطني الجزائرية تعلن انتهاء الثورة الجزائرية بعد أن أقرّت فرنسا باستقلال الجزائر.
  • 1976 خطف طائرة من شركة (إلـ_عال) الإسرائيلية في أوغندا على يد مجموعة فلسطينية مقاومة.
  • 1979 الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يوقّع على اتفاق يقضي بمنح مساعدات سرية للمعارضين للحكم السوفيتي بأفغانستان.
  • 1988 سفينة حرب أمريكية تُسقط طائرة ركاب مدنيين إيرانية في الخليج العربي قتل على إثرها 290 شخصًا.
  • 2008 وفاة المفكر العربي الإسلامي الكبير الدكتور عبد الوهاب المسيري في مصر.
  • 2016 وقوع تفجيرات بالعاصمة العراقية بغداد تسفر عن مقتل 292 و إصابة 250 تبناها تنظيم الدولة الإسلامية.
  • 2018 فيضانات وانهيارات أرضية في اليابان بسبب السيول تُخلف 126 قتيلًا و86 في عداد المفقودين.
  • 2020 الجزائر تستعيد رفات 24 من قادة المقاومة الجزائرية، بعد مرور 170 سنة على احتجازها وعرضها في متاحف فرنسية مختلفة.
المصدر / فلسطين أون لاين
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