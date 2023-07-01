"هيئة دعم الداخل المحتل" تنعى المحامي المناضل إسماعيل نعامنة

نعت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل، المحامي محمد إسماعيل نعامنة من بلدة عرابة، والذي وافته المنية اليوم السبت.

وقالت الهيئة في بيان، إن نعامنة هو من مؤسسي حركة أبناء البلد، ومحامي عرفته السجون وكان مدافعًا عنيدًا عنهم كمناضلين من أجل الحرية والكرامة.

وأضافت أن نعامنة تصدى لمحاكم الاحتلال التي تشكل الغطاء لتشريع القرارات والقوانين الفاشية والعنصرية بحق أبناء شعبنا.

وأوضحت أنه "ترك لنا وللأجيال القادمة مسيرة نضالية وطنية مشرفة مليئة بالدروس والعبر عنوانها إنكار الذات والكفاح من أجل القضية الوطنية لشعبنا".

وفيما يلي نص البيان:

الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل تنعي لشعبنا وفاة المناضل محمد إسماعيل نعامنة.

ببالغ الحزن والأسى والفخر والاعتزاز تنعي الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل لشعبنا وفاة المناضل والمحامي محمد إسماعيل نعامنة الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق 1/7/2023.

▪️المرحوم هو من مؤسسي حركة أبناء البلد.

▪️محامي عرفته السجون وكان مدافعًا عنيدًا عنهم كمناضلين من أجل الحرية والكرامة.

▪️تصدي لمحاكم الاحتلال التي تشكل الغطاء لتشريع القرارات والقوانين الفاشية والعنصرية بحق أبناء شعبنا.

▪️عزاؤنا أنه ترك لنا وللأجيال القادمة مسيرة نضالية وطنية مشرفة مليئة بالدروس والعبر عنوانها إنكار الذات والكفاح من أجل القضية الوطنية لشعبنا.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

الصبر والسلوان لأهله وذويه ولاصدقائه ولرفاق دربه.

الشفاء العاجل للجرحى .

الحرية للأسرى والمعتقلين الأبطال في سجون الاحتلال.

وأننا حتمًا لمنتصرون.

الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل

المصدر / فلسطين أون لاين