30 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 30 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1922 الكونجرس الأمريكي يوافق على تصريح بلفور.

الكونجرس الأمريكي يوافق على تصريح بلفور. 1930 عقد المؤتمر الصهيوني السابع عشر في بال.

عقد المؤتمر الصهيوني السابع عشر في بال. 1967 مجزرة في مخيم رفح إبان عدوان حزيران إذ ارتقى 23 شهيدًا تركت جثتهم مطروحة في الشارع عدة أيام لإرهاب باقي اللاجئين في المخيم ودفنت الجثث لاحقًا في قبر جماعي.

مجزرة في مخيم رفح إبان عدوان حزيران إذ ارتقى 23 شهيدًا تركت جثتهم مطروحة في الشارع عدة أيام لإرهاب باقي اللاجئين في المخيم ودفنت الجثث لاحقًا في قبر جماعي. 1980 مجلس الامن يصدر قرارًا يبطل ضم الكيان العبري للقدس.

مجلس الامن يصدر قرارًا يبطل ضم الكيان العبري للقدس. 2002 قوات الاحتلال تغتال القائد القسامي مهند الطاهر والقسامي عماد الدين دروزة خلال هجوم على المساكن الشعبية في مدينة نابلس.

قوات الاحتلال تغتال القائد القسامي مهند الطاهر والقسامي عماد الدين دروزة خلال هجوم على المساكن الشعبية في مدينة نابلس. 2002 منتخب البرازيل لكرة القدم يحرز لقب كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه بعد إنتصاره على المنتخب الألماني بهدفين للا شيء في النسخة السابعة عشر من بطولة كأس العالم المقامة في كوريا الجنوبية واليابان.

منتخب البرازيل لكرة القدم يحرز لقب كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه بعد إنتصاره على المنتخب الألماني بهدفين للا شيء في النسخة السابعة عشر من بطولة كأس العالم المقامة في كوريا الجنوبية واليابان. 2006 كتائب القسام تقنص جنديًا صهيونيًا متمركزًا على دبابة في رفح وترديه قتيلًا.

كتائب القسام تقنص جنديًا صهيونيًا متمركزًا على دبابة في رفح وترديه قتيلًا. 2009 القوات الأمريكية تنسحب من المدن العراقية بعد 6 سنوات من غزوها وذلك بعد إتمامها لعملية تسليم المسؤولية الأمنية فيها للجيش والشرطة العراقية وذلك تنفيذًا لبنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بينهما.

القوات الأمريكية تنسحب من المدن العراقية بعد 6 سنوات من غزوها وذلك بعد إتمامها لعملية تسليم المسؤولية الأمنية فيها للجيش والشرطة العراقية وذلك تنفيذًا لبنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بينهما. 2012 الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ويتسلم رسميًا مهامه الرئاسية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011.

الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ويتسلم رسميًا مهامه الرئاسية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011. 2014 سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعثر على جُثث المُستوطنين الثلاثة الذين اختفوا في جنوب الضفة الغربية، بعد 18 يومًا من اختفائهم.

المصدر / فلسطين أون لاين