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للانتقام من نتائج الانتخابات الجامعية

خاص محامية: السلطة صعدت اعتقالاتها السياسية في مايو ويونيو

26 يونيو 2023 . الساعة 11:28 بتوقيت القدس
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أجهزة السلطة بالضفة الغربية (أرشيف)
رام الله/ خاص "فلسطين": 

أكدت محامية (مجموعة محامون من أجل العدالة) ديالا عايش، ارتفاع أعداد المعتقلين السياسيين في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران في سجون السلطة؛ وذلك على خلفية نتائج الانتخابات الجامعية التي جرت في بعض جامعات الضفة.  

وأفادت عايش في تصريح لصحيفة "فلسطين" أمس، باعتقال السلطة في الشهر الجاري 27 مواطنا على خلفية سياسية بينهم 10 طلبة جامعيين إضافة إلى موظفين ومحررين ونشطاء.

ووثقت تعرض معتقلين سياسيين للتعذيب الجسدي والنفسي في أثناء الاعتقال والتحقيق في زنازين السلطة.

وأشارت إلى أن (مجموعة محامون من أجل العدالة) وثقت 37 حالة اعتقال في سجون السلطة في الشهر الماضي، أما في الشهر الحالي فالاعتقالات مستمرة وفي تصاعد.

وأوضحت أن أعداد المعتقلين السياسيين لا تتوقف على مدار الساعة، عادةً ذلك انتهاكًا لحرية الرأي والعمل النقابي.

وحققت الكتلة الإسلامية فوزًا ساحقًا في الانتخابات الطلابية التي حدثت في مايو/ أيار في جامعتي النجاح بمدينة نابلس وبيرزيت قضاء رام الله.

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وتطرقت عايش إلى دور مجموعتها الحقوقية في تمثيل المعتقلين السياسيين قانونيًا أمام المحاكم والنيابة إضافة إلى دورها في مراسلة جمعيات حقوق الإنسان وهيئات دولية ومؤسسات حقوقية؛ لمنع الاعتقال السياسي على خلفية ممارسة الانتخابات أو أي نشاط نقابي يسمح به القانون الفلسطيني.

ولفتت إلى عرقلة أجهزة السلطة لمحامي المجموعة في أثناء زياراتهم للمعتقلين داخل مقرات وسجون السلطة؛ بذرائع واهية. 

وأكدت عايش تمسك المجموعة الحقوقية في الدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوقية في سجون السلطة.

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