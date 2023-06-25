بركة: نحن أمام اختراقات متزايدة لمنظومة أمن الاحتلال رغم استنفاره المتواصل

أكد عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة، أن "ما تشهده الضفة الغربية المحتلة من عمليات مقاومة متلاحقة وتصدّي لقوات الاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين، تؤكد أننا أمام اختراقات متزايدة لمنظومة أمن الاحتلال رغم الاستنفار المتواصل، وإن هذه الهجمات البطولية تشكل نموذجًا للإرادة الفلسطينية المقاومة، وردودًا مشروعة على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أرضنا وشعبنا ومقدَّساتنا، وآخرها تدنيس المستوطنين للمساجد وإحراق المصاحف".

وقال في تصريحات صحفية وصلت " ": "أمام موجة تتبعها موجة من عمليات المقاومة البطولية، تتوزَّع وتتنقل على مختلف الجغرافيا الفلسطينية، مع ما رافقها من خروج الوضع فعليًّا عن سيطرة الاحتلال، مما دفعه في سابقة لم تحصل منذ عقدين من الزمن لبدء استخدام الطيران الوحشي لاستهداف المقاومين، الأمر الذي يؤكد على فشل الاقتحامات البرية وعجز قوات الاحتلال عن كسر إرادة المقاومة لدى شعبنا الفلسطيني المجاهد".

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وأشار بركة إلى أن "تصاعد عمليات المقاومة البطلة ومشاركة معظم الفصائل الفلسطينية فيها، إنما تعبّر عن قرار فلسطيني موحّد بالرد على سياسة الاحتلال العدوانية المتمثلة بزيادة البناء الاستيطاني، وتحريض قادته ووزرائه على قتل أبناء شعبنا الفلسطيني من خلال الدعوات الدموية بالسماح للمستوطنين بالانقضاض على قرانا وبلداتنا ومخيماتنا، والتخريب فيها واحراقها، واستهداف المدنيين، برعاية وحماية من قوات الاحتلال".

وطالب أبناء الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم بدعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، وإسناده بكل الوسائل المتاحة للدفاع عن أرضه ومقدَّساته وخصوصًا حماية القدس والأقصى من التهويد والتقسيم.

المصدر / فلسطين أون لاين