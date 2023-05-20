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النائب خريشة: شعبنا بالضفة يحتضن المقاومة ويدعمها لمواجهة الاحتلال

20 مايو 2023 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
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حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي (أرشيف)

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أن شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية يحتضن المقاومة، ويشجعها على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال خريشة في كلمة له خلال فعاليات الملتقى الوطني الفلسطيني، اليوم السبت: إننا "نرفض أي لقاء تنسيقي مع الاحتلال الصهيوني، للقضاء المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".

وبيّن أن الشعب الفلسطيني موحد في المهجر، من أجل الوصول إلى المبتغى المنشود، والمتمثل في تحقيق العودة إلى الأراضي المحتلة.

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وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 27 عملا مقاوما، أدت لوقوع 4 إصابات في صفوف الاحتلال.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطى”، إلقاء زجاجتين حارقتين، و3 عمليات تصدي للمستوطنين، وتحطيم 4 مركبات لهم، واندلاع المواجهات في 18 نقطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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