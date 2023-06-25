25 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 25 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1678 الإيطالية إلينا كورنارو بيسكوبيا تصبح أول امرأة في العالم تحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة.

الإيطالية إلينا كورنارو بيسكوبيا تصبح أول امرأة في العالم تحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة. 1804 تنفيذ حكم الإعدام بجورج كادودال لمحاولته الإطاحة بنابليون بونابرت وإعادة الحكم الملكي لفرنسا.

تنفيذ حكم الإعدام بجورج كادودال لمحاولته الإطاحة بنابليون بونابرت وإعادة الحكم الملكي لفرنسا. 1920 اختيار لاهاي مقرًا دائمًا لمحكمة العدل الدولية.

اختيار لاهاي مقرًا دائمًا لمحكمة العدل الدولية. 1921 عقد مؤتمر القدس الذي طالب بإلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان استقلالها.

عقد مؤتمر القدس الذي طالب بإلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان استقلالها. 1975 رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي تعلن حالة الطوارئ في البلاد وتعليق أحكام الدستور والانتخابات.

رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي تعلن حالة الطوارئ في البلاد وتعليق أحكام الدستور والانتخابات. 1996 سقوط 16 قتيل من الجيش الأمريكي في تفجير أبراج الخبر في السعودية.

سقوط 16 قتيل من الجيش الأمريكي في تفجير أبراج الخبر في السعودية. 1998 شركة مايكروسوفت تطرح نظام التشغيل ويندوز 98.

شركة مايكروسوفت تطرح نظام التشغيل ويندوز 98. 2002 رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات يصدق على محاكمة أربعة من نشاط الجبهة الشعبية واتهامهم بقتل وزير السياحة الإسرائيلي "رحبعام زئيفي" والحكم عليهم بالسجن في سجون السلطة الفلسطينية.

رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات يصدق على محاكمة أربعة من نشاط الجبهة الشعبية واتهامهم بقتل وزير السياحة الإسرائيلي "رحبعام زئيفي" والحكم عليهم بالسجن في سجون السلطة الفلسطينية. 2002 المجاهد محمد أبو مرسة من حي الشيخ رضوان بغزة، من سرايا القدس يهاجم موقع كارني الصهيوني ويقتل جنديين ويصيب 6 آخرين ثم يرتقي شهيدًا.

المجاهد محمد أبو مرسة من حي الشيخ رضوان بغزة، من سرايا القدس يهاجم موقع كارني الصهيوني ويقتل جنديين ويصيب 6 آخرين ثم يرتقي شهيدًا. 2004 مقاومو كتائب عز الدين القسام يهاجمون حاجزًا عسكريًا إسرائيليًا ويجرحون خمسة أخرين جراح أحدهم خطرة.

مقاومو كتائب عز الدين القسام يهاجمون حاجزًا عسكريًا إسرائيليًا ويجرحون خمسة أخرين جراح أحدهم خطرة. 2006 عملية الوهم المتبدد" في عملية اقتحام محكمة نفذها القسام بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين وجيش الإسلام بمنطقة كرم أبو سالم، أسفرت عن أسر الجندي شاليط داخل غزة ومقتل جندي وضابط واستشهاد حامد الرنتيسي من الأولوية ومحمد فروانة من جيش الإسلام.

عملية الوهم المتبدد" في عملية اقتحام محكمة نفذها القسام بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين وجيش الإسلام بمنطقة كرم أبو سالم، أسفرت عن أسر الجندي شاليط داخل غزة ومقتل جندي وضابط واستشهاد حامد الرنتيسي من الأولوية ومحمد فروانة من جيش الإسلام. 2009 مجلس النواب اللبناني ينتخب نبيه بري رئيسًا له للمرة الخامسة على التوالي بأكثرية 90 صوت، وينتخب فريد مكاري نائبًا له بأكثرية 74 صوت.

مجلس النواب اللبناني ينتخب نبيه بري رئيسًا له للمرة الخامسة على التوالي بأكثرية 90 صوت، وينتخب فريد مكاري نائبًا له بأكثرية 74 صوت. 2013 تنحي حمد بن خليفة آل ثاني عن إمارة قطر وإعلان تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أميراً للبلاد.

المصدر / فلسطين أون لاين