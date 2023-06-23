باريس سان جيرمان يغري نابولي بعرض ضخم لأوسيمين

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الجمعة، أن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، يجهز عرضًا ضخمًا لضم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي بطل الدوري الإيطالي، لنقله إلى حديقة الأمراء الصيف الجاري.



وحسب الصحفي الإيطالي ألفريدو بيدولا، المختص بسوق الانتقالات، فإن باريس سان جيرمان يجهز عرضًا بقيمة 150 مليون يورو شاملة المكافآت، سيقدمه إلى إدارة نابولي من أجل ضم المهاجم النيجيري.



وأوضح عبر موقعه الرسمي ضرورة عقد لقاء بين وكيل اللاعب ورئيس نابولي لتحديد ما إذا كان سيمدد عقده مع النادي أو سيستمع إلى العروض التي تصل النادي.



وختم بالقول: "المؤكد أن باريس سان جيرمان وضع اسم أوسيمين بشكل بارز في قائمته وهذا الأمر ليس من قبيل المصادفة، لكن ما هو مؤكد أن باريس سان جيرمان سيحاول الحصول على النجم النيجيري ثم سيترك القرار إلى نابولي".



من جانبها قالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، في تقرير سابق إن إدارة نابولي طالبت النادي الفرنسي بمبلغ مالي قدره 180 مليون يورو، من أجل الاستغناء عن خدمات صاحب الـ 24 عامًا.



يُذكر أن أوسيمين الذي يرتبط مع نابولي حتى صيف 2025 قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه، حيث أنهى الموسم بصدارة الهدافين برصيد 26 هدفًا.



وكانت وسائل إعلام فرنسية قد أكدت أن علاقة كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان انتهت وأنه سينتقل خلال الصيف الجاري إلى ريال مدريد الإسباني؛ ما دفع متابعين إلى القول بأن سعي الباريسي لاستقطاب أوسيمين هو بهدف تعويض رحيل المهاجم الفرنسي.

المصدر / فلسطين اونلاين