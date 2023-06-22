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كتلة بيرزيت: اعتقال السلطة لرئيس المجلس اعتداء على الحركة الطلابية

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أكدت استمرار برنامجها التصعيدي

كتلة بيرزيت: اعتقال السلطة لرئيس المجلس اعتداء على الحركة الطلابية

22 يونيو 2023 . الساعة 17:35 بتوقيت القدس
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أكدت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أن اعتداء أجهزة السلطة واعتقالها رئيس مجلس الطلبة هو اعتداء على الحركة الطلابية، مشيرة إلى امتلاكها برنامج تصعيدي للإفراج عن الطلبة المعتقلين.

وقال أسامة أبو عيد منسق الكتلة في بيرزيت، إن اعتداء واعتقال أجهزة أمن السلطة رئيس طلبة جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن هو اعتداء على جميع الحركة الطلابية.

وأضاف أن الكتلة لديها برنامج تصعيدي للإفراج عن رئيس مجلس الطلبة وعن جميع زملائنا المعتقلين لدى أجهزة السلطة.

وكانت الكتلة الإسلامية في بيرزيت، أعلنت عن أولى خطواتها التصعيدية للمطالبة بالإفراج عن رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن، وكافة المعتقلين السياسيين في سجون أجهزة أمن السلطة بالضفة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن الخطوات التصعيدية مرتبطة بقضية اعتقال رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن، وعدد من كوادر الكتلة بجامعة بيرزيت.

وأشارت إلى أنه مع انتصاف اليوم الخميس، ستبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وستكون طليعة الإضراب مجموعة مختارة من كوادرها.

ولفتت إلى أن أبرز المشاركين في الإضراب هم رئيس المجلس السابق يحيى القاروط، ومنسق الكتلة الإسلامية أسامة أبو عيد، وسكرتير اللجنة الرياضية أحمد عويضات، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة معتصم زلوم، والأخ أحمد صالح.

وقالت الكتلة الإسلامية إننا "نعدكم بأن أبناء الوفاء الذين عرفتهم زنازين تحقيق الاحتلال والأجهزة الأمنية، سيبقون الأوفياء لزملائهم رافضين كل أشكال الظلم والتعذيب".

المصدر / فلسطين أون لاين
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