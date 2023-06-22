رابط الفحص.. توزيع كوبونات "الأونروا" على الفئة الثانية السبت 24/6

تواصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" توزيع الدورة الثانية من مساعداتها الغذائية -الكوبونات- على اللاجئين في قطاع غزة منذ بداية شهر يونيو 2023.

وتبدأ "الأونروا" صباح يوم السبت القادم الموافق 24/6/2023، في توزيع الكوبونات على الأسر المكونة من فردين (2)، بالإضافة إلى المنتفعين الجدد من الكوبونات بالقطاع والبالغ عددهم 30000 فرد وهي الدفعة الثانية والتي وعدت الوكالة بإضافتهم بداية الربع الثاني من العام 2023 حسب عدد أفراد الأسرة.

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وتعتمد الأونروا في عملية توزيعها للكوبونات في القطاع على عدد أفراد العائلة الواحدة وتحديد وقت معين لكل أسرة، مع العلم أنها تنتهي اليوم الخميس الموافق 22/6/2023، من توزيع الكوبونات على العائلات المستورة والتي عدد أفرادها 8 فأكثر.

رابط فحص كوبونة الوكالة الدورة الثانية 2023

تتيح " الأونروا" عبر موقعها الإلكتروني صفحة تفيد بموعد وتاريخ التوزيع وكذلك عدد الأفراد المستفيدين من الكوبونة، بالإضافة إلى مركز التوزيع لكل أسرة مستفيدة من هذه الكوبونات مع العلم أنها عملت بالفترة الأخيرة على زيادتها إلى 15 مركزًا وذلك لتفادي التجمعات ولتقليل الازدحام حفاظًا على صحة وسلامة مجتمع اللاجئين.

رابط الاستعلام عن كوبونات المساعدات الغذائية الطارئة " للمستفيدين حاليًّا.. اضغط هــــــنـا

تحتوي حصة الفرد في العائلة المستفيدة من المساعدات الغذائية (الكوبونة الموحدة) خلال الدورة الواحدة كل ثلاثة أشهر والتي تصرفها "الأونروا" مجانًا لهذه الأسر المتعففة، مُوضّحة بالجدول التالي:

حصة الفرد من كوبونة الوكالة (الأونروا)، كالتالي: كيلو لكل شخص لكل دورة توزيع السلة الغذائية 25 دقيق 2 أرز 1 زيت دوار الشمس 0.5 سكر 0.8 حليب 1 حمص

وأخيراً، يستفيد من هذه المساعدات التي تقدمها وكالة الغوث والمعروفة باسم "كوبونة"، أكثر من مليون ومئة ألف شخص على مستوى قطاع غزة، بواقع أربع دورات في العام، وتأتي حاجة الأسر المستفيدة لهذه الكوبونات نتيجة الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع نسبة البطالة بفعل حصار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة منذ عام 2007م.

المصدر / فلسطين أون لاين