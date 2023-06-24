24 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 24 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1980 منظمة العمل الدولية تُصدر قرارًا يشجب إقامة المستوطنات في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

منظمة العمل الدولية تُصدر قرارًا يشجب إقامة المستوطنات في فلسطين والأراضي العربية المحتلة. 1985 مركبة الفضاء ديسكفري تنطلق وعلى متنها العربي الأمير سلطان بن سلمان.

مركبة الفضاء ديسكفري تنطلق وعلى متنها العربي الأمير سلطان بن سلمان. 2001 جيش الاحتلال يغتال أسامة الجوابرة أحد نشطاء حركة فتح في نابلس بتفجير هاتف عمومي مفخخ.

جيش الاحتلال يغتال أسامة الجوابرة أحد نشطاء حركة فتح في نابلس بتفجير هاتف عمومي مفخخ. 2002 طائرات الاحتلال تقصف سيارتي أجرة في رفح كانتا تقـلان عناصر من كتائب القسام، ما أدى إلى استشهاد 6 منهم.

طائرات الاحتلال تقصف سيارتي أجرة في رفح كانتا تقـلان عناصر من كتائب القسام، ما أدى إلى استشهاد 6 منهم. 2002 أجهزة أمن السلطة تفرض الإقامة الجبرية على الشيخ أحمد ياسين، وتُحاول اعتقال د. عبد العزيز الرنتيسي من منزله.

أجهزة أمن السلطة تفرض الإقامة الجبرية على الشيخ أحمد ياسين، وتُحاول اعتقال د. عبد العزيز الرنتيسي من منزله. 2008 جيش الاحتلال الإسرائيلي يغتال القائد في سرايا القدس بنابلس طارق أبو غالي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغتال القائد في سرايا القدس بنابلس طارق أبو غالي. 2012 لجنة انتخابات الرئاسة المصرية تعلن فوز المرشح محمد مرسي برئاسة الجمهورية، ليكون أول رئيس لها بعد ثورة 25 يناير.

لجنة انتخابات الرئاسة المصرية تعلن فوز المرشح محمد مرسي برئاسة الجمهورية، ليكون أول رئيس لها بعد ثورة 25 يناير. 2016 استشهاد الفتاة مجد عبد الله خضور 19 عامًا من بلدة بني نعيم نتيجة إطلاق جنود الاحتلال النار على سيارتها، قرب مستوطنة (كريات أربع) شرق الخليل.

استشهاد الفتاة مجد عبد الله خضور 19 عامًا من بلدة بني نعيم نتيجة إطلاق جنود الاحتلال النار على سيارتها، قرب مستوطنة (كريات أربع) شرق الخليل. 2016 المملكة المتحدة تُصوّت لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن أنه سيستقيل من منصبه في أكتوبر المقبل.

المملكة المتحدة تُصوّت لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن أنه سيستقيل من منصبه في أكتوبر المقبل. 2017 صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لتصبح بمقتضاها جزيرتا تيران وصنافير تابعتَين للمملكة العربية السعودية.

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لتصبح بمقتضاها جزيرتا تيران وصنافير تابعتَين للمملكة العربية السعودية. 2018 الإعلان عن فوز الرئيس التُركي رجب طيب أردوغان بِولايةٍ رئاسيَّةٍ ثانية بعد أن حصد ما نسبته 52.59% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسيَّة المُبكرة.

الإعلان عن فوز الرئيس التُركي رجب طيب أردوغان بِولايةٍ رئاسيَّةٍ ثانية بعد أن حصد ما نسبته 52.59% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسيَّة المُبكرة. 2018 السلطات السعودية تعلن رسميًّا رفع حظر قيادة المرأة السعودية للسيارة.

المصدر / فلسطين أون لاين