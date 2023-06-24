24 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 24 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1980 منظمة العمل الدولية تُصدر قرارًا يشجب إقامة المستوطنات في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
- 1985 مركبة الفضاء ديسكفري تنطلق وعلى متنها العربي الأمير سلطان بن سلمان.
- 2001 جيش الاحتلال يغتال أسامة الجوابرة أحد نشطاء حركة فتح في نابلس بتفجير هاتف عمومي مفخخ.
- 2002 طائرات الاحتلال تقصف سيارتي أجرة في رفح كانتا تقـلان عناصر من كتائب القسام، ما أدى إلى استشهاد 6 منهم.
- 2002 أجهزة أمن السلطة تفرض الإقامة الجبرية على الشيخ أحمد ياسين، وتُحاول اعتقال د. عبد العزيز الرنتيسي من منزله.
- 2008 جيش الاحتلال الإسرائيلي يغتال القائد في سرايا القدس بنابلس طارق أبو غالي.
- 2012 لجنة انتخابات الرئاسة المصرية تعلن فوز المرشح محمد مرسي برئاسة الجمهورية، ليكون أول رئيس لها بعد ثورة 25 يناير.
- 2016 استشهاد الفتاة مجد عبد الله خضور 19 عامًا من بلدة بني نعيم نتيجة إطلاق جنود الاحتلال النار على سيارتها، قرب مستوطنة (كريات أربع) شرق الخليل.
- 2016 المملكة المتحدة تُصوّت لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن أنه سيستقيل من منصبه في أكتوبر المقبل.
- 2017 صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لتصبح بمقتضاها جزيرتا تيران وصنافير تابعتَين للمملكة العربية السعودية.
- 2018 الإعلان عن فوز الرئيس التُركي رجب طيب أردوغان بِولايةٍ رئاسيَّةٍ ثانية بعد أن حصد ما نسبته 52.59% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسيَّة المُبكرة.
- 2018 السلطات السعودية تعلن رسميًّا رفع حظر قيادة المرأة السعودية للسيارة.
المصدر / فلسطين أون لاين