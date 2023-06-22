22 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 22 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

971 افتتاح جامع الأزهر للصلاة، وبدأ بناءه جوهر الصقلي في ٤ أبريل 970م.

افتتاح جامع الأزهر للصلاة، وبدأ بناءه جوهر الصقلي في ٤ أبريل 970م. 1941 بدء الهجوم الألماني على موسكو بمشاركة 4.5 مليون جندي من قوات المحور.

بدء الهجوم الألماني على موسكو بمشاركة 4.5 مليون جندي من قوات المحور. 1973 كندا تلغي عقوبة الإعدام.

كندا تلغي عقوبة الإعدام. 1986 لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا يحرز هدف باليد في مرمى إنجلترا أثناء المباراة الربع النهائية من كأس العالم في المكسيك.

لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا يحرز هدف باليد في مرمى إنجلترا أثناء المباراة الربع النهائية من كأس العالم في المكسيك. 1992 القسام يهاجم مركز لجيش الاحتلال على شاطئ غزة ويقتل جنديًا صهيونيًا.

القسام يهاجم مركز لجيش الاحتلال على شاطئ غزة ويقتل جنديًا صهيونيًا. 1995 اغتيال محمود الخواجا القائد العسكري لسرايا القدس وذلك في مخيم الشاطئ.

اغتيال محمود الخواجا القائد العسكري لسرايا القدس وذلك في مخيم الشاطئ. 1998 استشهاد الأسير يوسف العرعير من الجهاد الإسلامي 70 عامًا، نتيجة الإهمال الطبي.

استشهاد الأسير يوسف العرعير من الجهاد الإسلامي 70 عامًا، نتيجة الإهمال الطبي. 2001 القسامي إسماعيل المعصوابي 27 عامًا من مخيم الشاطئ يقتحم مستوطنة (دوغیت) ويشتبك مع جنود الاحتلال فيصرع جنديين صهيونيين قبل أن يرتقي شهيدًا.

القسامي إسماعيل المعصوابي 27 عامًا من مخيم الشاطئ يقتحم مستوطنة (دوغیت) ويشتبك مع جنود الاحتلال فيصرع جنديين صهيونيين قبل أن يرتقي شهيدًا. 2002 زلزال يضرب غرب إيران ويودي بحياة 261 نسمة.

زلزال يضرب غرب إيران ويودي بحياة 261 نسمة. 2003 عشرات من عصابة أمناء جبل الهيكل يقتحمون ساحات المسجد الأقصى.

عشرات من عصابة أمناء جبل الهيكل يقتحمون ساحات المسجد الأقصى. 2009 نجاة رئيس جمهورية إنغوش سينيا المتمتعة بالحكم الذاتي ضمن روسيا الاتحادية یونس بـك يفكيروف من محاولة اغتيال إثر انفجار سيارة ملغومة في موكبه.

نجاة رئيس جمهورية إنغوش سينيا المتمتعة بالحكم الذاتي ضمن روسيا الاتحادية یونس بـك يفكيروف من محاولة اغتيال إثر انفجار سيارة ملغومة في موكبه. 2019 محاولة انقلاب فاشلة في إثيوبيا وقعت في ولاية أمهرة بشمال البلاد، أسفرت عن مقتل رئيس الأركان الإثيوبي، والحكومة تستعيد السيطرة على الأوضاع.

محاولة انقلاب فاشلة في إثيوبيا وقعت في ولاية أمهرة بشمال البلاد، أسفرت عن مقتل رئيس الأركان الإثيوبي، والحكومة تستعيد السيطرة على الأوضاع. 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز التسعة ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 469 ألف حالة وفاة وحوالي أربعة ملايين و466 ألف حالة تماثلت للشفاء.

عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز التسعة ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 469 ألف حالة وفاة وحوالي أربعة ملايين و466 ألف حالة تماثلت للشفاء. 2022 مصرع أكثر من 1500 وإصابة أكثر من 2000 جراء زلزال ضرب أفغانستان وباكستان بلغت شدته 6 بمقياس ريختر.

المصدر / فلسطين أون لاين