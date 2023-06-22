22 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 22 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 971 افتتاح جامع الأزهر للصلاة، وبدأ بناءه جوهر الصقلي في ٤ أبريل 970م.
- 1941 بدء الهجوم الألماني على موسكو بمشاركة 4.5 مليون جندي من قوات المحور.
- 1973 كندا تلغي عقوبة الإعدام.
- 1986 لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا يحرز هدف باليد في مرمى إنجلترا أثناء المباراة الربع النهائية من كأس العالم في المكسيك.
- 1992 القسام يهاجم مركز لجيش الاحتلال على شاطئ غزة ويقتل جنديًا صهيونيًا.
- 1995 اغتيال محمود الخواجا القائد العسكري لسرايا القدس وذلك في مخيم الشاطئ.
- 1998 استشهاد الأسير يوسف العرعير من الجهاد الإسلامي 70 عامًا، نتيجة الإهمال الطبي.
- 2001 القسامي إسماعيل المعصوابي 27 عامًا من مخيم الشاطئ يقتحم مستوطنة (دوغیت) ويشتبك مع جنود الاحتلال فيصرع جنديين صهيونيين قبل أن يرتقي شهيدًا.
- 2002 زلزال يضرب غرب إيران ويودي بحياة 261 نسمة.
- 2003 عشرات من عصابة أمناء جبل الهيكل يقتحمون ساحات المسجد الأقصى.
- 2009 نجاة رئيس جمهورية إنغوش سينيا المتمتعة بالحكم الذاتي ضمن روسيا الاتحادية یونس بـك يفكيروف من محاولة اغتيال إثر انفجار سيارة ملغومة في موكبه.
- 2019 محاولة انقلاب فاشلة في إثيوبيا وقعت في ولاية أمهرة بشمال البلاد، أسفرت عن مقتل رئيس الأركان الإثيوبي، والحكومة تستعيد السيطرة على الأوضاع.
- 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز التسعة ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 469 ألف حالة وفاة وحوالي أربعة ملايين و466 ألف حالة تماثلت للشفاء.
- 2022 مصرع أكثر من 1500 وإصابة أكثر من 2000 جراء زلزال ضرب أفغانستان وباكستان بلغت شدته 6 بمقياس ريختر.
المصدر / فلسطين أون لاين