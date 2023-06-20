عدوان: اللاجئون الفلسطينيون متمسكون بحق العودة واستعادة حقوقهم

أكد النائب في المجلس التشريعي د. عاطف عدوان أنّ الشعب الفلسطيني في الوطن والمهجر والشتات متمسك بحقّ العودة لأرضه، مشيرًا أنّ الفلسطينيين في اليوم العالمي للاجئين يتعمّق في قلوبهم حقّ العودة أمام فشل المقولة الصهيونية بأنّ الكبار يموتون والصغار ينسون، وكله تصميم وتمسُّك بحقّه في العودة إلى وطنه فلسطين.

وقال في تصريح وصل " " اليوم الثلاثاء: "حقّ العودة مقدس لا رجعة عنه واللاجئون الفلسطينيون في كلّ أعمالهم ونشاطاتهم يؤكدون ارتباطهم في أرضهم وحقّ العودة بكلّ الوسائل، وأنّ المقاومة التي تتفجّر في الأراضي الفلسطينية تتزايد وتتعمق إيمانًا بحقوقهم ".

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وأوضح عدوان أنّ اللاجئين الفلسطينيين يشاركون في نشاطات وفعاليات بين أبناء الجاليات في العالم لإيصال رسالتهم أنّ كل يوم هو يوم اللاجئ الفلسطيني ويساهمون في إبراز قضية شعبنا الفلسطيني وتمسكه بحقّ العودة، مشددًا أنّ اللاجئين لديهم أملأً قوياً بأنهم عائدون على الرغم من استمرار الاحتلال وسياساته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى سياسة ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع اللاجئ الفلسطيني رغم صدور عشرات القرارات التي تدعم الحقّ الفلسطيني بالعودة، موضحًا أنّ الغرب ينظر للاحتلال الصهيوني باعتباره الابن المدلل للغرب وقاعدة متقدمة له لضرب المنطقة مستدلًّا باستهداف الاحتلال لسوريا ولبنان وغزة.

وبيّن عدوان أنّ الأمم المتحدة تحت التأثير الأمريكي الداعم للاحتلال ولا نتوقع أن تقدم معونة حقيقية لتطبيق حقّ العودة رغم عشرات القرارات ولكن لا يوجد تطبيق فعلي لهذه القرارات.

المصدر / فلسطين أون لاين