"منتدى الإعلاميين" يدين استهداف قوات الاحتلال للصحفيين في جنين

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في جنين شمالي الضفة الغربية.

وأدى استهداف الاحتلال للصحفيين في جنين بالرصاص الحي لإصابة المصور الصحفي حازم عماد ناصر خلال تغطيته للعدوان على المخيم، برصاصة في الخاصرة، ووصفت إصابته بين متوسطة وخطيرة.

وقال المنتدى في بيان له: "إننا ندين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق فرسان الإعلام الفلسطيني، وإن محاولات الاحتلال لحجب الرواية الفلسطينية وطمس جرائمه عن أنظار المجتمع الدولي مصيرها الفشل المحتوم".

اقرأ أيضا: 5 شهداء و91 إصابة بينها 21 خطرة وحرجة برصاص الاحتلال في جنين

ودعا المؤسسات الدولية المعنية بحماية الصحفيين لاسيما الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب لضرورة "العمل من أجل ملاحقة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين، فضلاً عن ضمان تمكين الصحفيين الفلسطينيين من أداء واجبهم المهني وعملهم الصحفي بعيداً عن كل أشكال الإرهاب والترهيب الإسرائيلي".

وطالب المنتدى وسائل الإعلام المحلية والدولية المناصرة للقضية الفلسطينية للتركيز على استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل للصحفيين الفلسطينيين، وتكثيف التغطية الإعلامية لعدوان الاحتلال الغاشم المستمر على مخيم جنين.

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب العشرات في اقتحام قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين مدينة جنين شمالي الضفة، في حين فجّر مقاومون فلسطينيون عبوات محلية الصنع بشكل مباشر في الآليات العسكرية الإسرائيلية في "حي الجابريات"، ما أدى لإعطاب 5 منها -وفق اعتراف جيش الاحتلال-واشتعال النار فيها وإصابة 7 جنود إسرائيليين بجروح.

المصدر / فلسطين أون لاين