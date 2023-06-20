20 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 20 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1544 وصول حسن باشا بن خير الدين بربروس إلى الجزائر واليًا عليها.

وصول حسن باشا بن خير الدين بربروس إلى الجزائر واليًا عليها. 1800 الاحتلال الفرنسي يغلق جامع الأزهر وذلك عقب اغتيال الجنرال كليبر على يد سليمان الحلبي، وظل المسجد مغلقًا حتى خروج الفرنسيين من مصر.

الاحتلال الفرنسي يغلق جامع الأزهر وذلك عقب اغتيال الجنرال كليبر على يد سليمان الحلبي، وظل المسجد مغلقًا حتى خروج الفرنسيين من مصر. 1877 ألكسندر غراهام بيل ينجز أول شبكة هاتفية في العالم في مدينة هاميلتون بكندا.

ألكسندر غراهام بيل ينجز أول شبكة هاتفية في العالم في مدينة هاميلتون بكندا. 1928 عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني السابع بالقدس.

عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني السابع بالقدس. 1974 المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يصدر القرار رقم (۹) الذي يدين ممارسات الاحتلال ضد النقابات العمالية الفلسطينية.

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يصدر القرار رقم (۹) الذي يدين ممارسات الاحتلال ضد النقابات العمالية الفلسطينية. 1998 استشهاد الأسير يوسف دياب العرعير 70 عامًا في سجن الرملة نتيجة الإهمال الطبي، بعد أن أمضى ما يقارب 20 عاما في سجون الاحتلال.

استشهاد الأسير يوسف دياب العرعير 70 عامًا في سجن الرملة نتيجة الإهمال الطبي، بعد أن أمضى ما يقارب 20 عاما في سجون الاحتلال. 2001 انتخاب برفيز مشرف رئيسًا لباكستان.

انتخاب برفيز مشرف رئيسًا لباكستان. 2002 عملية استشهادية على مفرق التلة الفرنسية في القدس المحتلة أدت إلى مقتل 7 إسرائيليين وإصابة العشرات بجروح مختلفة وأعلنت كتائب القسام مسـؤوليتها عن العملية.

عملية استشهادية على مفرق التلة الفرنسية في القدس المحتلة أدت إلى مقتل 7 إسرائيليين وإصابة العشرات بجروح مختلفة وأعلنت كتائب القسام مسـؤوليتها عن العملية. 2003 تأسيس مؤسسة "ويكيميديا" وهي مؤسسة عالمية غير ربحية تتخذ على عاتقها تطوير وتوزيع محتوى حر متعدد اللغات ومن أضخم المشاريع التابعة لها هو موقع ويكيبيديا.

تأسيس مؤسسة "ويكيميديا" وهي مؤسسة عالمية غير ربحية تتخذ على عاتقها تطوير وتوزيع محتوى حر متعدد اللغات ومن أضخم المشاريع التابعة لها هو موقع ويكيبيديا. 2015 ويكيليكس تنشر 60 ألف برقية من البرقيات الدبلوماسية السعودية.

ويكيليكس تنشر 60 ألف برقية من البرقيات الدبلوماسية السعودية. 2019 الحرس الثوري الإيراني يُسقط طائرة استطلاع عسكرية أمريكية مسيرة في منطقة مضيق هرمز، والجيش الأمريكي يصف إسقاط الطائرة بأنه "غير مبرّر"، والإدارة الأمريكية تُعلن أنها تبحث سبل الرد.

المصدر / فلسطين أون لاين