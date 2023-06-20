20 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 20 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1544 وصول حسن باشا بن خير الدين بربروس إلى الجزائر واليًا عليها.
- 1800 الاحتلال الفرنسي يغلق جامع الأزهر وذلك عقب اغتيال الجنرال كليبر على يد سليمان الحلبي، وظل المسجد مغلقًا حتى خروج الفرنسيين من مصر.
- 1877 ألكسندر غراهام بيل ينجز أول شبكة هاتفية في العالم في مدينة هاميلتون بكندا.
- 1928 عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني السابع بالقدس.
- 1974 المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يصدر القرار رقم (۹) الذي يدين ممارسات الاحتلال ضد النقابات العمالية الفلسطينية.
- 1998 استشهاد الأسير يوسف دياب العرعير 70 عامًا في سجن الرملة نتيجة الإهمال الطبي، بعد أن أمضى ما يقارب 20 عاما في سجون الاحتلال.
- 2001 انتخاب برفيز مشرف رئيسًا لباكستان.
- 2002 عملية استشهادية على مفرق التلة الفرنسية في القدس المحتلة أدت إلى مقتل 7 إسرائيليين وإصابة العشرات بجروح مختلفة وأعلنت كتائب القسام مسـؤوليتها عن العملية.
- 2003 تأسيس مؤسسة "ويكيميديا" وهي مؤسسة عالمية غير ربحية تتخذ على عاتقها تطوير وتوزيع محتوى حر متعدد اللغات ومن أضخم المشاريع التابعة لها هو موقع ويكيبيديا.
- 2015 ويكيليكس تنشر 60 ألف برقية من البرقيات الدبلوماسية السعودية.
- 2019 الحرس الثوري الإيراني يُسقط طائرة استطلاع عسكرية أمريكية مسيرة في منطقة مضيق هرمز، والجيش الأمريكي يصف إسقاط الطائرة بأنه "غير مبرّر"، والإدارة الأمريكية تُعلن أنها تبحث سبل الرد.
المصدر / فلسطين أون لاين