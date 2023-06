وظيفة شاغرة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر - ICRC Palestine تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة وفقا لما يلي:

- المسمى الوظيفي : مسؤول الإعلام والاتصال Media and Communication Officer

- مكان العمل: غزة

- مدة العقد: عقد لمدة سنة قابلة للتجديد (بما في ذلك 3 أشهر تحت الاختبار)

- نوع الدوام : دوام كامل 100٪

- تاريخ البدء: 30 يوليو 2023

المسؤوليات الرئيسية:

- تحت إشراف رئيس فريق الاتصال والوقاية في غزة ، هو / هو المتحدث الإعلامي لبعثة غزة الفرعية. ق / هو مسؤول عن تحديد الرسائل الرئيسية ، وتحديد المواقع العامة وتوليد المحتوى السمعي البصري ذي الصلة في الوفد الفرعي لغزة للمساهمة في رؤية الوفد وتحديد موقعه.

- يقدم المشورة للوفد بشأن قضايا الاتصال العام والفرص والتحديات ويساهم في تنفيذ استراتيجيات المشاركة العامة والرقمية.

- يدعم / يدعم قائد فريق الاتصال والوقاية في أنشطة الاتصال التشغيلي والمشاركة المجتمعية التي تعزز موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوصول إليها وقبولها وشواغلها ذات الأولوية من خلال الأحداث العامة والحملات والتواصل ورسم خرائط أصحاب المصلحة.

التعليم والخبرة المهنية:

- شهادة جامعية في مجال ذي صلة (العلاقات العامة أو الصحافة أو الاتصالات).

- لا تقل عن 5 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة في العلاقات العامة أو الاتصالات أو الصحافة والخبرة في منظمة إنسانية هي ميزة.

- المعرفة والفهم الجيد لقطاع غزة بما في ذلك الاهتمام القوي بالقضايا الإنسانية / حقوق الإنسان.

الملف الشخصي المطلوب والمهارات الفنية:

- يجيد اللغتين العربية والإنجليزية كتابة وتحدثاً.

- مهارات ممتازة في الاتصال والتفاوض العام (شفهيًا وكتابيًا) ومهارات تحرير كتابية قوية. فهم جيد للبيئة الإعلامية وعملية جمع الأخبار.

- خبرة كبيرة في كتابة المقالات والبيانات الصحفية والموجزات والقصص المميزة وما إلى ذلك. يعد سجل تتبع المنشورات أحد الأصول.

- متمرس ومتحمس لوسائل التواصل الاجتماعي ، ومستخدم لمنصات متعددة سواء مهنيا أو شخصيا.

- مهارات تحليلية ممتازة وخبرة مثبتة في تحليل المعلومات. تعد القدرة على ترجمة القضايا المعقدة إلى لغة بسيطة ومختصرة ميزة واضحة.

- تجربة مثبتة في إنشاء المحتوى السمعي البصري (التصوير الفوتوغرافي والفيديو) بما في ذلك القدرة على التصوير والتحرير الذاتي.

- خبرة في تنظيم الأحداث العامة والحملات والمشاركة المجتمعية أحد الأصول.

- درجة عالية من المبادرة والتنظيم بالإضافة إلى مهارات قوية في تحديد الأولويات. قدرة مثبتة على العمل في بيئة مجهدة واتباع المواعيد النهائية الضيقة.

- الاستعداد للتنقل بشكل مكثف في مناطق قطاع غزة.

طريقة التسجيل

- يجب على المتقدمين المهتمين تقديم خطاب مقدمة وسيرة ذاتية باللغة الإنجليزية إلى البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- مع الاشارة في سطر الموضوع لاسم الوظيفة والاسم باللغة الانجليزية هكذا :

Media and C/ommunication Officer Gaza_Application_ Your name

- ينتهى التسجيل بتاريخ 1/7/2023

- سيتم الاتصال فقط قائمة المرشحين المختصرة