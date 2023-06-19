مرداوي: كمين جنين يؤكد قدرة المقاومة على مباغتة الاحتلال

قال القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي: إن "ضراوة المعركة الدائرة في جنين شمال الضفة الغربية، منذ فجر اليوم تؤكد قوة المقاومة وإرادتها الصلبة وقدرتها على صد العدوان الصهيوني ومباغتة قوات الاحتلال".

وتابع خلال تصريح صحفي: إن "الكمين المحكم الذي نصبته المقاومة لقوة خاصة صهيونية تسللت للمدينة فجرا يعكس يقظة عالية واستعدادا وجهوزية لدى المقاومين الذي حملوا على عاتقهم أمانة الدفاع عن المدينة وأهلها أمام الاقتحامات الهمجية التي تنفذها قوات الاحتلال".

وحيا مرداوي سواعد المجاهدين الذين أوقعوا القوة الصهيونية في كمين، وتمكنوا من التصدي لها بالرصاص والعبوات المتفجرة وأعطبوا عددا من آليات الاحتلال، ووقعت إصابات محققة في أوساط جنود الاحتلال.

وأضاف: إن "إطلاق النار العشوائي من جانب قوات الاحتلال صوب منازل المواطنين واستشهاد 3 مواطنين وإصابة 29 آخرين بعضهم إصابات خطرة وحرجة، وبينهم فتاة، يشير إلى أن الاحتلال يرتكب مجزرة بشعة في محاولة لإنقاذ جنوده وإخلاء مصابيه".

وأوضح أن هذه الهمجية الصهيونية لن تكسر إرادة شعبنا ولن تدفعه للتخلي عن المقاومة، بل تزيده إصرارا للدفاع عن نفسه والانتصار لقضيته ومقدساته وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

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وأصيب 6 من جنود الاحتلال بكمين محكم للمقاومة في جنين فجر اليوم الاثنين، وتمكنت المقاومة من كشف قوة خاصة من جيش الاحتلال "مستعربين" تسللت إلى محيط مخيم جنين.

وأطلق المقاومون وابلاً كثيفاً من الرصاص صوب القوة الخاصة، فأوقعوا فيها عدداً من الإصابات، ما أجبر جيش الاحتلال للقيام بعملية انقاذ لجنوده.

ولدى اقتحام آليات الاحتلال لحي الجابريات في جنين، فجر المقاومون عبوات محلية الصنع بشكل مباشر في المركبات العسكرية مما أدى لإعطاب عدد منها واشتعال النار فيها.

واستخدم الاحتلال مروحيات عسكرية لنقل جنود المصابين، وإنقاذهم من موقع الاشتباكات في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين