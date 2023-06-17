فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

(إسرائيل) تعقد صفقة بيع لـ200 دبابة "ميركافا" لدولتين إحداهما أوروبية

قرار محرز بشأن الانتقال إلى الدوري السعودي

المخططات الاستيطانية في القدس.. أهداف احتلالية لتغيير الوضع الديموغرافي

فيديو "محرج".. العد التنازلي انتهى والصاروخ "يتمرد"

"حماس" تُرحّب ببيان اللجنة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية

طواقم الإنقاذ البحري بغزة تحذر من السباحة لمدة يومين

أول زيارة منذ أكثر من عقد.. وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران

مختص يحذر من وضعية نوم كارثية

"أبو دياب": مخطط تقسيم الأقصى خطير جدًّا وردة الفعل غير موازية لحجم الجريمة

اللجان الأهلية في المخيمات تُحمِّل "أونروا" مسؤولية انتشار كوارث صحية

النصر السعودي يتحرك لضم حكيم زياش

17 يونيو 2023 . الساعة 18:14 بتوقيت القدس
...
النصر السعودي يتحرك لضم حكيم زياش

يتحرك نادي النصر السعودي بشكل جاد من أجل التعاقد مع الدولي المغربي، حكيم زياش، جناح تشيلسي في نافذة الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة العالمي في تدعيم صفوفه بلاعبين من طراز عالمي.

ويرغب نادي النصر في مواصلة الطفرة في صفقات الكرة السعودية وجلب نجوم آخرين إلى فريقه، مع اهتمامهم بالإيفواري ويلفريد زاها والبرتغالي ويليام كارفاليو، حيث وعد النادي أسطورته البرتغالية كريستيانو رونالدو، بضم نجوم عالميين في الصيف الحالي؛ لمساعدته على اعتلاء منصات التتويج؛ بعد موسم "صفري" في 2022-23.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رئيس نادي النصر السعودي يستعد للسفر إلى لندن في الأيام القليلة القادمة من أجل حسم صفقة زياش.

وينوي رئيس النصر، تقدّيم عرض مُغرٍ لحكيم زياش من أجل نقله إلى صفوف النصر في الانتقالات الصيفية، حيث يريد النادي المنافسة على الألقاب اعتبارًا من الموسم المُقبل.

وعلى الرغم من أن عقد زياش مع تشيلسي ما يزال ساري المفعول حتى صيف 2025، فإن نجم أياكس السابق يرغب في الرحيل وأخذ فرصة في نادٍ آخر بعد قلة مشاركاته مع الفريق طوال الموسم الماضي.

وكان النجم المتألق في مونديال قطر 2022 رفقة أسود الأطلس، قد اقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي الماضي نحو باريس سان جيرمان، لكن بعض التفاصيل الإدارية حالت دون اكتمال الصفقة وسط أنباء أشارت إلى أن إدارة تشيلسي تعمدت عرقلة الصفقة.

جدير بالذكر أن زياش قد شارك في 24 مباراة مع تشيلسي الموسم الماضي بجميع المسابقات (8 مباريات بوصفه لاعبًا أساسيًا)، ونجح في تقديم 3 تمريرات حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حكيم زياش #النصر السعودي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة