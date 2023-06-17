النصر السعودي يتحرك لضم حكيم زياش

يتحرك نادي النصر السعودي بشكل جاد من أجل التعاقد مع الدولي المغربي، حكيم زياش، جناح تشيلسي في نافذة الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة العالمي في تدعيم صفوفه بلاعبين من طراز عالمي.



ويرغب نادي النصر في مواصلة الطفرة في صفقات الكرة السعودية وجلب نجوم آخرين إلى فريقه، مع اهتمامهم بالإيفواري ويلفريد زاها والبرتغالي ويليام كارفاليو، حيث وعد النادي أسطورته البرتغالية كريستيانو رونالدو، بضم نجوم عالميين في الصيف الحالي؛ لمساعدته على اعتلاء منصات التتويج؛ بعد موسم "صفري" في 2022-23.



ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رئيس نادي النصر السعودي يستعد للسفر إلى لندن في الأيام القليلة القادمة من أجل حسم صفقة زياش.



وينوي رئيس النصر، تقدّيم عرض مُغرٍ لحكيم زياش من أجل نقله إلى صفوف النصر في الانتقالات الصيفية، حيث يريد النادي المنافسة على الألقاب اعتبارًا من الموسم المُقبل.



وعلى الرغم من أن عقد زياش مع تشيلسي ما يزال ساري المفعول حتى صيف 2025، فإن نجم أياكس السابق يرغب في الرحيل وأخذ فرصة في نادٍ آخر بعد قلة مشاركاته مع الفريق طوال الموسم الماضي.



وكان النجم المتألق في مونديال قطر 2022 رفقة أسود الأطلس، قد اقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي الماضي نحو باريس سان جيرمان، لكن بعض التفاصيل الإدارية حالت دون اكتمال الصفقة وسط أنباء أشارت إلى أن إدارة تشيلسي تعمدت عرقلة الصفقة.



جدير بالذكر أن زياش قد شارك في 24 مباراة مع تشيلسي الموسم الماضي بجميع المسابقات (8 مباريات بوصفه لاعبًا أساسيًا)، ونجح في تقديم 3 تمريرات حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين