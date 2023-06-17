"كتلة بيرزيت" تعلن عن اعتصام مفتوح حتى الإفراج عن طلابها من سجون السلطة

أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، اليوم السبت، عن دخولها في اعتصام مفتوح داخل الجامعة، حتى الإفراج عن طلابها من سجون السلطة.

وقال ممثل الكتلة الإسلامية، في بيان ثصحفي: إنّه "أمام ما تقوم به أجهزة أمن السلطة من ملاحقة لأبناء كتلة الوفاء الإسلامية، ولطلاب جامعة بيرزيت، نعلن عن الدخول باعتصام مفتوح لحين الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين".

وطالبت كتلة الوفاء الإسلامية إدارة جامعة بيرزيت بالتتحرك جدياً بخصوص طلبتها المختطفين، مشيرة إلى أنها "لم تفعل شيئا حتى الآن".

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وفي السياق؛ اعتقلت أجهزة أمن السلطة الشاب أحمد فرح شقيق الطالب بجامعة بيرزيت المعتقل السياسي يحيى فرح، أثناء توجهه للمشاركة في وقفة رافضة لاعتقال شقيقه في بيرزيت.

وتواصل أجهزة السلطة في رام الله اعتقال ثلاثة طلاب من جامعة بيرزيت، وهم: عبد الله أبو قياص، ويحيى قاسم، وعبد الغني فارس، وذلك لليوم الـ5 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين