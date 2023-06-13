يوتيوب تخفض المتطلبات اللازمة للوصول إلى أدوات تحقيق الربح

عملت شركة يوتيوب مؤخرًا على خفض المتطلبات اللازمة لتمكين منشئي المحتوى من الوصول إلى أدوات تحقيق الربح تحت ما يُسمَّى (برنامج شركاء يوتيوب) YouTube Partner Program.

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وزادت الشركة فئات برنامج التسويق بالعمولة التابع لها ليشمل منشئي المحتوى المقيمين في الولايات المتحدة الذين هم جزء من (برنامج شركاء يوتيوب)، ولديهم أكثر من 20,000 مشترك.

وقالت يوتيوب إن الشروط الجديدة اللازمة ليكون منشئ المحتوى مؤهلًا للوصول إلى أدوات تحقيق الربح، هي: امتلاك 500 مشترك، ورفع ثلاثة مقاطع فيديو عامة في الأيام التسعين الأخيرة، وإما 3,000 ساعة مشاهدة في السنة الماضية أو 3 ملايين مشاهدة لمقاطع الفيديو القصيرة في الأيام التسعين الأخيرة.

وللمقارنة، كانت الشروط السابقة تتطلب امتلاك 1,000 مشترك، وإما 4,000 ساعة مشاهدة أو 10 ملايين مشاهدة لمقاطع الفيديو القصيرة.

وإن لبّى منشئو المحتوى العتبة الجديدة، فإنهم سيكونون قادرين على التقدّم للاشتراك في (برنامج شركاء يوتيوب) والحصول على وصول إلى أدوات تحقيق الربح، مثل: (الدردشة الفائقة)، و(شكرًا)، و(الملصقات العجيبة)، وأدوات الاشتراك، مثل: (الاشتراك الداعم للقناة)، والقدرة على الترويج لسِلعهم الخاصة مع خاصية التسوق YouTube Shopping.

وتعد معايير رفع مقاطع الفيديو الثلاثة لكل 90 يومًا مثيرة للفضول، لأنه قد لا يكون لدى منشئي مقاطع الفيديو الطويلة مواد لإنتاج مقاطع فيديو متعدّدة خلال المدَّة الزمنية المحدَّدة، وذلك على الرغم من جمع ملايين المشاهدات.

وستعمل يوتيوب على تطبيق معايير الأهلية الجديدة هذه في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وتايوان، وكوريا الجنوبية. وسوف تُطرح لاحقًا في بلدان أخرى يتوفر فيها (برنامج شركاء يوتيوب).

كما تعمل شركة بث الفيديو أيضًا على توسيع نطاق برنامج التسويق بالعمولة التابع لها ليشمل المزيد من منشئي المحتوى في الولايات المتحدة.

وطرحت يوتيوب ميزات متعلّقة بالتسوق في مقاطع الفيديو القصيرة لبعض منشئي المحتوى المقيمين في الولايات المتحدة في شهر تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.

وتركز الشركة المملوكة لشركة ألفابت في تقديم أدوات جديدة لتحقيق الربح لمنشئي مقاطع الفيديو القصيرة، ففي شهر شباط (فبراير)، بدأت يوتيوب أيضًا مشاركة أرباح الإعلانات في مقاطع الفيديو القصيرة مع منشئي المحتوى.

وخلال مكالمة أرباح للربع الرابع من عام 2022، قالت الشركة إن مقاطع الفيديو القصيرة تجاوزت 50 مليار مشاهدة يوميًا.

وفي أكتوبر الماضي، قالت ميتا إن مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) تجاوزت 140 مليار مشاهدة يوميًّا عبر إنستجرام وفيسبوك.

المصدر / وكالات