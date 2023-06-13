"فلسطين" تحتفي بالفائزين في مسابقتها الرمضانية

احتفت صحيفة "فلسطين"، أمس، بالفائزين في مسابقات شهر رمضان المبارك للعام الجاري، وذلك ضمن ملحقها الرمضاني الذي حمل اسم "موسم الرحمات".

وكرّمت الصحيفة المُعلمين الذين شاركوا في إعداد ملحق المراجعات الشاملة لاختبارات طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2023.

جاء ذلك، في حفل نظمته "فلسطين"، أمس، في فندق الكومودور غرب مدينة غزة، بحضور الفائزين والمعلمين ورُعاة المسابقة الرمضانية.

وفي كلمة صحيفة "فلسطين، ثمَّن الصحفي نور الدين صالح، جهود المُعلمين الذين أسهموا في إعداد ملحق المراجعات الشاملة لاختبارات الثانوية العامة، الذين خطت أيديهم الأسئلة المهمة والنموذجية، مما ساعد الطلبة على خوض هذه المرحلة التعليمية المهمة.

وقال صالح: إن "صحيفة فلسطين دأبت منذ تأسيسها عام 2007، على إصدار الملف الخاص بشهر رمضان المبارك، بحيث يحمل في كل عام اسمًا مختلفًا عن سابقه، ما يبعث الأمل في نفوس القراء".

وأضاف أن الصحيفة حرصت في هذا العام على أن تتضمن المسابقة أسئلة متنوعة تتناول القضايا الوطنية والثقافية والرياضية، التي تتناسب مع كل الفئات العمرية المختلفة.

وشكر صالح، المجلس التشريعي الذي أسهم ولأول مرّة في إعداد أسئلة خاصة بالثقافة البرلمانية، مثمنًا جهود شركة "بال بيرج" للطباعة التي ساهمت بالمسابقة الثقافية في الملحق الرمضاني.

كما شكر شركة ضبان للأجهزة الكهربائية وأدوات الغاز على استمرار تعاونها مع صحيفة فلسطين ودعم المسابقة الرياضية، وجمعية "دار القرآن الكريم والسنة" التي ساهمت في المسابقة الدينية، مقدمًا في الوقت ذاته، الشكر لجامعة فلسطين الراعي الرئيس لملف مراجعات الثانوية العامة.

وقدَّم التهاني والتبريكات لجميع الفائزين في المسابقات الرمضانية (الدينية، والثقافية، والرياضية)، معربًا عن "تقديرنا لقراء صحيفة فلسطين الذين حالفهم الحظ ومن لم يحالفهم".

بدوره، أكد رئيس اللجنة التحضيرية عدلي النديم، أن الصحيفة نجحت في تعزيز مفهوم نشر مسابقة الثقافة البرلمانية، التي تُنشر لأول مرّة، تحت إشراف المجلس التشريعي، التي لاقت قبولًا كبيرًا من المواطنين.

وأوضح النديم، أن الصحيفة ماضية في إصدار الملاحق الرمضانية التي تتضمن المسابقات المتنوعة، وتحرص على إعداد ملف الثانوية العامة.

تجدر الإشارة إلى أن الصحفية وزَّعت 40 جائزة على الفائزين، تنوعت ما بين أجهزة كهربائية ومبالغ نقدية، وموسوعات من الكتب الدينية والثقافية.







المصدر / فلسطين أون لاين