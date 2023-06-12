5 أعمال تعادل في ثوابها الحج والعمرة.. تعرف عليها

جعل الله - عز وجل - الحج، ركنا أساسيا من أركان الإسلام، إذ فرض الحج على كل مسلم قادر مستطيع، فللحج والعمرة ثواب عظيم وأجر كبير عند الله عز وجل، ومن فضل الله على عباده أن شرع لهم العديد من العبادات والقربات التي تعدل في ثوابها ثواب الحج والعمرة، وبعض المسلمين لا يستطيعون أداء الحج طوال حياتهم، دون أن يكونوا على دراية بأمور تعادلها.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أحد الأذرع الشرعية لمشيخة الأزهر الشريف، كشف عن 5 أعمال تعادل فريضة الحج والعمرة، وذلك عبر صفحته الرسمية، وتشمل:

جلسة الضحى بعد صلاة الفجر في جماعة

بين النبي صلى الله عليه وسلم ثواب جلسة الذكر والقرآن بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وصلاة الضحى بعد الشروق بثلث ساعة تقريباً، وأخبر أن ثوابها كثواب الحج والعمرة، فقال صلى الله عليه وسلم: "من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، تامة تامة تامة"، "أخرجه الترمذي".

حضور مجالس العلم في المسجد

حضور مجالس العلم في المسجد، له ثواب الحج والعمرة، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته، "أخرجه الطبراني في الكبير".

بر الوالدين

بر الوالدين يعادل في ثوابه الحج والعمرة: «أجر البر والإحسان للوالدين أو أحدهما كأجر الحج والعمرة، فقد أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إِنِّي أَشْتَهِي الْجِهَادَ، وَإِنِّي لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «هَلْ بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ وَالِدَيْكَ؟» قَالَ: أُمِّي، قَالَ: «فَاتَّقِ اللهَ فِيهَا، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌّ وَمُعْتَمِرٌ، وَمُجَاهِدٌ، فَإِذَا دَعَتْكَ أُمُّكَ فَاتَّقِ اللهَ وَبِرَّهَا». [أخرجه البيهقي في شُعب الإيمان].

النية الصادقة والعزم على الحج

النية الصادقة والعزم على الحج متى تيسر من الأعمال التي لها ثواب الحج والعمرة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ ». [أخرجه الترمذي] والمعنى: أن العبد بنيته الصادقة يحصل ثواب العبادة التي لم يستطع أداءها.. والحج والعمرة من جملة هذه العبادات".

أداء الصلاة المكتوبة في المسجد

يمكن أداء بعض العبادات والطاعات التي يمكن من خلالها أن يحصل المسلم على ثواب الحج والعمرة، منها أداء الصلاة المكتوبة في المساجد، عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة، فأجره كأجر الحاج المحرم".