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الخليل.. أكثر المدن لتصعيد السلطة انتهاكاتها السياسية خلال مايو

12 يونيو 2023 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
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أجهزة السلطة بالضفة الغربية (أرشيف)

صعَّدت أجهزة أمن السلطة خلال شهر مايو الماضي، من انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية على خلفية سياسية.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، ارتكاب أجهزة السلطة 325 انتهاكًا بحق المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين.

وقالت اللجنة: إن "الانتهاكات طالت 67 أسيراً محرَّراً من سجون الاحتلال، و54 معتقلاً سياسيّاً سابقاً، و20 ناشطاً، و4 صحفيين، و4 مهندسين، وطبيبين، و53 من طلبة الجامعات، و6 طلاب مدارس".

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وخلال مايو اعتقلت أجهزة أمن السلطة اثنين من أعضاء المجالس البلدية في الضفة، و3 مطاردين للاحتلال، إضافة إلى فنان.

وتركزت انتهاكات أجهزة السلطة في الخليل بواقع 98 انتهاكاً، استهدفت طلاباً من الكتلة الإسلامية وأسرى محررين، وعددًا من أنصار حماس على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية.

ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل نحو 40 مواطناً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، يعاني عدد منهم من التعذيب والتضييق والحرمان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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