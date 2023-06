بسبب حرائق كندا.. هواء نيويورك من الأسوأ جودة بين مدن العالم الكبيرة

وصلت درجة تلوّث الهواء في مدينة نيويورك إلى مستويات غير مسبوقة منذ يوم الثلاثاء؛ نتيجة للحرائق المستمرة منذ أسبوع في إقليمي كيبيك ونوفا سكوشا شرقي كندا.

ووفقًا لموقع "آي كيو إير" (IQAir)، فقد بلغ مؤشر جودة الهواء في نيويورك اليوم الأربعاء 167 درجة، لتحتلّ بذلك المرتبة الثانية عالميًا من حيث رداءة الهواء بعد العاصمة الهندية نيودلهي.

وأصدر مفوض إدارة المحافظة على البيئة بولاية نيويورك ومفوض وزارة الصحة بالولاية إرشادات بشأن صحة جودة الهواء في مناطق عدة بمدينة نيويورك.

New York City has the worst air quality of any major city in the world right now, according to a live ranking by IQAir, a technology company that tracks air quality and pollution around the world.



Follow the latest updates on the wildfire smoke here. https://t.co/N0qE9kyyhs pic.twitter.com/SPpTFohMJ0