بسبب حرائق كندا.. هواء نيويورك من الأسوأ جودة بين مدن العالم الكبيرة

وصلت درجة تلوّث الهواء في مدينة نيويورك إلى مستويات غير مسبوقة منذ يوم الثلاثاء؛ نتيجة للحرائق المستمرة منذ أسبوع في إقليمي كيبيك ونوفا سكوشا شرقي كندا.

ووفقًا لموقع "آي كيو إير" (IQAir)، فقد بلغ مؤشر جودة الهواء في نيويورك اليوم الأربعاء 167 درجة، لتحتلّ بذلك المرتبة الثانية عالميًا من حيث رداءة الهواء بعد العاصمة الهندية نيودلهي.

وأصدر مفوض إدارة المحافظة على البيئة بولاية نيويورك ومفوض وزارة الصحة بالولاية إرشادات بشأن صحة جودة الهواء في مناطق عدة بمدينة نيويورك.

New York City has the worst air quality of any major city in the world right now, according to a live ranking by IQAir, a technology company that tracks air quality and pollution around the world.



Follow the latest updates on the wildfire smoke here. https://t.co/N0qE9kyyhs pic.twitter.com/SPpTFohMJ0 — The New York Times (@nytimes) June 7, 2023

وتُصدر "إدارة المحافظة على البيئة" في المدينة عادةً مثل تلك الإرشادات للمواطنين عندما تتجاوز قيمة مؤشر جودة الهواء 100 درجة، وهو ما يشير إلى ارتفاع التلوث إلى مستويات خطيرة تؤثر على الصحة.

وبحسب الإدارة، فإنّ الجسيمات الدقيقة الموجودة في الهواء هي من بين أكثر الجسيمات ضررًا، وقد حذّر المسؤولون الأشخاصَ الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أو أمراض القلب، من التعرض للهواء.

ووفقًا لوسائل إعلام أميركية، تستوعب مدينة نيويورك في المتوسط 35 ميكروغراما من الجسيمات الدقيقة لكل متر مكعب من الهواء يوميًا، وقد ارتفع هذا الرقم إلى 140-160 منذ صباح الثلاثاء، وبحلول المساء وصل 335.

وأظهرت مقاطع مصوّرة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد من التلوّث الجوّي في وضح النهار بالمدينة.