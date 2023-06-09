فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"غوغل" تعزّز قدرات روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي "بارد"

"ميدجورني" تطبيق ذكي يحول النص إلى صورة.. كيف يعمل؟

سماعة رأس لاسلكية لعشاق الألعاب من ريزر

شاومي تطلق هاتفها الذكي 13 Ultra الفاخر

الصليب الأحمر: ألغام جرفتها مياه سد أوكرانيا المنهار قد تشكل خطرا لعقود

بريطانيا تستعد لإزالة كاميرات المراقبة.. ما علاقة الصين؟

السودان يعلن ممثل الأمم المتحدة الخاص شخصا غير مرغوب فيه

فقر الدم الخبيث.. من هم الأشخاص المعرضون للإصابة به؟

بريطانيا تستضيف أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي

"الاتحاد" يقدّم بنزيمة في حفل أسطوري

بسبب حرائق كندا.. هواء نيويورك من الأسوأ جودة بين مدن العالم الكبيرة

09 يونيو 2023 . الساعة 07:34 بتوقيت القدس
...
بسبب حرائق كندا.. هواء نيويورك من الأسوأ جودة بين مدن العالم الكبيرة

وصلت درجة تلوّث الهواء في مدينة نيويورك إلى مستويات غير مسبوقة منذ يوم الثلاثاء؛ نتيجة للحرائق المستمرة منذ أسبوع في إقليمي كيبيك ونوفا سكوشا شرقي كندا.

ووفقًا لموقع "آي كيو إير" (IQAir)، فقد بلغ مؤشر جودة الهواء في نيويورك اليوم الأربعاء 167 درجة، لتحتلّ بذلك المرتبة الثانية عالميًا من حيث رداءة الهواء بعد العاصمة الهندية نيودلهي.

وأصدر مفوض إدارة المحافظة على البيئة بولاية نيويورك ومفوض وزارة الصحة بالولاية إرشادات بشأن صحة جودة الهواء في مناطق عدة بمدينة نيويورك.

وتُصدر "إدارة المحافظة على البيئة" في المدينة عادةً مثل تلك الإرشادات للمواطنين عندما تتجاوز قيمة مؤشر جودة الهواء 100 درجة، وهو ما يشير إلى ارتفاع التلوث إلى مستويات خطيرة تؤثر على الصحة.

وبحسب الإدارة، فإنّ الجسيمات الدقيقة الموجودة في الهواء هي من بين أكثر الجسيمات ضررًا، وقد حذّر المسؤولون الأشخاصَ الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أو أمراض القلب، من التعرض للهواء.

ووفقًا لوسائل إعلام أميركية، تستوعب مدينة نيويورك في المتوسط 35 ميكروغراما من الجسيمات الدقيقة لكل متر مكعب من الهواء يوميًا، وقد ارتفع هذا الرقم إلى 140-160 منذ صباح الثلاثاء، وبحلول المساء وصل 335.

وأظهرت مقاطع مصوّرة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد من التلوّث الجوّي في وضح النهار بالمدينة.

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#كندا #نيويورك #المدن الكبيرة #تلوّث الهواء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة