"لقطات مرعبة" من فوهة بركان ثائر في هاواي

قال مسؤولو هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن "كيلاويا"، ثاني أكبر بركان في هاواي، بدأ في الثوران الأربعاء بعد توقف دام 3 أشهر.

وقال مرصد هاواي للبراكين التابع للهيئة، في بيان، إنه "تم اكتشاف توهج في صور كاميرا رقمية تبث عبر الإنترنت من قمة كيلاويا في وقت مبكر من الصباح، مما يشير إلى حدوث ثوران داخل فوهة هاليما أوماو في قمة كالديرا".

وقال المرصد إن الصور تظهر تشققات في قاعدة الفوهة التي ولّدت تدفقات حمم بركانية على سطح أرضية الفوهة.

The #Kilauea volcano on Hawaii’s Big Island erupted at 4:44 a.m., according to the United States Geological Survey: https://t.co/rUgiOycQkd pic.twitter.com/YScY1DnA4S