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"لقطات مرعبة" من فوهة بركان ثائر في هاواي

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بالفيديو "لقطات مرعبة" من فوهة بركان ثائر في هاواي

07 يونيو 2023 . الساعة 22:11 بتوقيت القدس
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"لقطات مرعبة" من فوهة بركان ثائر في هاواي

قال مسؤولو هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن "كيلاويا"، ثاني أكبر بركان في هاواي، بدأ في الثوران الأربعاء بعد توقف دام 3 أشهر.

وقال مرصد هاواي للبراكين التابع للهيئة، في بيان، إنه "تم اكتشاف توهج في صور كاميرا رقمية تبث عبر الإنترنت من قمة كيلاويا في وقت مبكر من الصباح، مما يشير إلى حدوث ثوران داخل فوهة هاليما أوماو في قمة كالديرا".

وقال المرصد إن الصور تظهر تشققات في قاعدة الفوهة التي ولّدت تدفقات حمم بركانية على سطح أرضية الفوهة.

وقبل إصدار إخطار الثوران، قال المرصد إن زيادة النشاط الزلزالي والتغيرات في أنماط تعرجات الأرض في القمة بدأت ليلة الثلاثاء، مما يشير إلى حركة الصهارة في باطن الأرض.

وتحدث جميع الأنشطة داخل منطقة مغلقة من حديقة براكين هاواي الوطنية في جزيرة هاواي.

ورفع مستوى التنبيه من البركان إلى حالة التحذير، وبالنسبة لحركة الطيران تحول لون التحذير إلى الأحمر، حيث يقوم العلماء بتقييم الثوران والمخاطر المرتبطة به.

عن البركان

ثار "كيلاويا"، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، من سبتمبر 2021 حتى ديسمبر الماضي.

لمدة أسبوعين تقريبا في ديسمبر، كان أكبر بركان في هاواي، "مونا لوا"، يثور أيضا في الجزيرة الكبيرة.

بعد توقف قصير، بدأ "كيلاويا" الثوران مرة أخرى في يناير. استمر هذا الثوران لمدة 61 يوما، وانتهى في مارس.

المصدر / وكالات
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#الولايات المتحدة الأمريكية #هاواي #المسح الجيولوجي #فوهة بركان #قمة كالديرا

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