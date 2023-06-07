راعٍ لبناني يتصدى لجرافة إسرائيلية وهذا ما حصل معه

تصدى راعٍ لبناني اليوم الأربعاء من بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان لبلدوزر تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كانت تعمل على تجريف أراض في المنطقة الحدودية.

وقالت مصادر لبنانية، إن المزارع إسماعيل ناصر من كفرشوبا وقف أمام البلدوزر في حضور عناصر من "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة، مطالبا بوقف عمل الجرافة الإسرائيلية في أرضه.

وأفادت المصادر أن جيش الاحتلال كان يجرف في الأرض اللبنانية خلف خط الانسحاب، وذلك في حضور القوة الأممية، وهنا احتج عدد من اللبنانيين ضد أعمال التخريب الإسرائيلية.

وعندما رفض ناصر السماح للاحتلال التجريف ردم البلدوزر الرمال عليه، حتى غطت معظم جسده، قبل أن يتقدم عدد من المزراعين اللبنانيين ويخرجوه من كومة التراب.

المصدر / وكالات