فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جبل المكبر يُغري لاعب أهلي غزة بمبلغ مالي كبير

100 منظمة أمريكية تطلق حملة ضد "الفصل العنصري الإسرائيلي"

راعٍ لبناني يتصدى لجرافة إسرائيلية وهذا ما حصل معه

الاحتلال يخطر بهدم 3 منازل بـ"مسافر يطا"

وزير لبناني: الأمن الغذائي في الدول العربية "مهدَّد"

مليونير يتقدَّم لامتحانات الثانوية العامَّة للمرة السابعة والعشرين.. تعرَّف إلى قصته

إطلاق نار قرب منزل رئيس اللجنة الشعبية في باقة الغربية

الاحتلال يهدّد أسرى إداريين على خلفية قرار الإضراب عن الطعام

زوجة الأسير ناجح عاصي: سيخضع لعملية جراحية اليوم بعد تدهور وضعه الصحي

استدعاء السلطة لمسؤولي "أمان".. رسالة ترهيب وحماية للفاسدين

بالفيديو راعٍ لبناني يتصدى لجرافة إسرائيلية وهذا ما حصل معه

07 يونيو 2023 . الساعة 17:15 بتوقيت القدس
...

تصدى راعٍ لبناني اليوم الأربعاء من بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان لبلدوزر تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كانت تعمل على تجريف أراض في المنطقة الحدودية.

وقالت مصادر لبنانية، إن المزارع إسماعيل ناصر من كفرشوبا وقف أمام البلدوزر في حضور عناصر من "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة، مطالبا بوقف عمل الجرافة الإسرائيلية في أرضه.

 وأفادت المصادر أن جيش الاحتلال كان يجرف في الأرض اللبنانية خلف خط الانسحاب، وذلك في حضور القوة الأممية، وهنا احتج عدد من اللبنانيين ضد أعمال التخريب الإسرائيلية.

وعندما رفض ناصر السماح للاحتلال التجريف ردم البلدوزر الرمال عليه، حتى غطت معظم جسده، قبل أن يتقدم عدد من المزراعين اللبنانيين ويخرجوه من كومة التراب.

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#لبنان #الاحتلال #بلدوزر اسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة