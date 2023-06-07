فرنسا ترفض استقبال وزير مالية العدو “سموتريش”

أعلن مسؤولون فرنسيون عن رفضهم لعقد أيّ استقبال أو اجتماعات رسمية مع وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي “بتسلإيل سموتريتش” الذي يزور باريس لمدة يومين.

وبحسب القناة 13، وصل وزير مالية الاحتلال "سموتريتش" إلى باريس أمس الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين، للمشاركة في مؤتمر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن هذه المرة لن يلتقي به أي مسؤول رسمي من الحكومة الفرنسية.

يُذكر أنّ "سموتريتش" عندما وصل قبل نحو شهرين إلى باريس تسبّب في أزمة دبلوماسية، حينما قال إنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني"، الأمر الذي أثار انتقادات حادة في العالم.

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ورفض مسؤولون أمريكيون عقد اجتماعات سياسية مع "سموتريتش" خلال زيارته لواشنطن في مارس الماضي لحضور مؤتمر لدعم كيان العدو "(إسرائيل) بوندز".

يشار إلى أنّ دول الاتحاد الأوروبي ترفض عقد اجتماعات مع بعض أعضاء "حكومة نتنياهو" ومن بينهم "بن غفير" و"سموتريتش"، بسب تصريحاتهم وتصرفاتهم المتطرفة ضد الفلسطينيين التي كان أبرزها تصريحات "بن غفير" وأعضاء من الصهيونية الدينية، بضرورة محو بلدة حوارة الفلسطينية عن الوجود.

المصدر / وكالات