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واشنطن: تصريحات "سموتريتش" مهنية وخطيرة

22 مارس 2023 . الساعة 00:32 بتوقيت القدس
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سموتريتش

وصفت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، تصريحات الوزير في حكومة الاحتلال "بتسلئيل سموتريتش" الذي أنكر الأحد في باريس وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب بأنها "مهينة" و"خطيرة".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين قائلا: "نعتبر أن هذه التصريحات ليست غير دقيقة فحسب، بل هي أيضا مهينة وخطيرة".

وتابع: "يملك الفلسطينيون تاريخا وثقافة ثريين والولايات المتحدة تثمّن شراكتنا مع الشعب الفلسطيني".

كما ندد باتيل بالخريطة التي كانت على المنصة حيث تحدث سموتريتش ووصفها بأنها "غير دقيقة".

وأعلن "سموتريتش" في بث مباشر خلال زيارة خاصة لباريس يوم الأحد الماضي أنه "لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني"، وتم تداول المقطع المصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أدلى "سموتريتش" بتصريحاته في وقت كانت تجري في منتجع شرم الشيخ المصري محادثات لإعادة الهدوء بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

المصدر / وكالات
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#واشنطن #مستوطنين #حوارة #البيت الابيض #سموتريتش #فيدانت باتيل

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