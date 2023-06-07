تقرير: 3713 انتهاكًا للاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر مايو الماضي

رصد تقرير حقوقي اليوم الأربعاء، 3713 انتهاكًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، خلال شهر أيار/ مايو الماضي، بينها 21 عملية قتل استهدفت الفلسطينيين.

وذكر مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" في تقريره الدوري لانتهاكات الاحتلال بالضفة، أنّ قوات الاحتلال والمستوطنين قتلوا خلال الشهر 21 مواطنًا، أبرزها استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان (44 عامًا) في سجون الاحتلال، بعد 87 يومًا على إضرابه عن الطعام، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وأشار المركز إلى أنّ عدد المصابين بلغ 1018 مصابًا بنيران قوات الاحتلال والمستوطنين، بينهم نساء وأطفال ومسنون، فيما بلغت عدد عمليات إطلاق النار التي نفّذها جنود الاحتلال ومستوطنوه 249 عملية.

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وبلغ عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى (4) مواطنين، و(90) عملية اعتقال نفّذتها قوات الاحتلال ضد المقدسيين، من بين (582) عملية اعتقال في الضفة الغربية.

وواصلت قوات الاحتلال أعمالها الاستيطانية، وبلغت عدد الأنشطة الاستيطانية (20) نشاطًا، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ وشقّ طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية، فيما جرى توثيق ارتكاب المستوطنين (101) اعتداء.

ودمرت قوات الاحتلال والمستوطنون ممتلكات الفلسطينيين من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها، بعدد (112) منشأة، وصادرت (29) من الممتلكات الخاصة بالمواطنين.

وخلال تلك الفترة كانت مناطق نابلس والخليل والقدس، الأكثر تعرضًا لانتهاكات الاحتلال، بواقع (1140، 442، 410) انتهاكًا على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين