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بالفيديو أسرع عملية إنقاذ جنوب قطاع غزة

06 يونيو 2023 . الساعة 19:33 بتوقيت القدس
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أسرع عملية إنقاذ في رفح

وثَّقت كاميرا مراقبة أسرع عملية إنقاذ في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو سقوط عامل صيانة تكييف في مستشفى محمد يوسف النجار في محافظة رفح، من أعلى سقف من الصفيح في أثناء عمله.

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وفور سقوط عامل الصيانة وجد نفسه بين يدي المسعف غسان بركات، الذي كان يوجد بالقرب منه.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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