أسرع عملية إنقاذ جنوب قطاع غزة

وثَّقت كاميرا مراقبة أسرع عملية إنقاذ في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو سقوط عامل صيانة تكييف في مستشفى محمد يوسف النجار في محافظة رفح، من أعلى سقف من الصفيح في أثناء عمله.

اقرأ أيضًا: مسؤول هندي أمر بإفراغ سد ضخم من المياه.. "لإنقاذ هاتفه"

وفور سقوط عامل الصيانة وجد نفسه بين يدي المسعف غسان بركات، الذي كان يوجد بالقرب منه.

#شاهد| عامل صيانة تكييف في مشفى "النجار" بـ #رفح يسقط من علو ليجد نفسه بين يدي مسعف pic.twitter.com/JqD2zYetza — فلسطين أون لايـن (@F24online) June 6, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين