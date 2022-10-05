مدينة فلسطينية حدودية تقع في أقصى جنوب قطاع غزة، وتبعد عن مدينة القدس ما يقرب من 107 كم، تبلغ مساحتها 55 كم مربع، وصل عدد سكانها في 2022 إلى ما يزيد عن 149 ألف نسمة.

من المدن التاريخية التي أنشأت قبل حوالي خمسة ألاف سنة، مر عليها الفراعنة والإغريق والرمان والأشوريين وغيرها من الحضارات.

مرت المدينة بأحداث تاريخية مهمة منذ العصور القديمة، وذلك لتميزها في الموقع الذي اعتبر البوابة الواصلة بين الأراضي المصرية وبلاد الشام، كما شهدت العديد من المواقع الحربية الشهيرة.

قسمت المدينة إلى قسمين بعد اتفاق كامب ديفيد، حيث انفصلت رفح المصرية في سيناء عن رفح الأم في فلسطين، حيث ضُم إلى الجانب المصري ما يقرب من 4 ألاف دونم وبقي ما مساحته 15 500 دونم في فلسطين.

تشتهر مدينة رفح منذ زمن بالزراعة، حيث يعد المصدر الغذائي الرئيسي للمدينة ويبلغ مجموع الأراضي الزراعية فيها ما معدل 30% من أراضيها، وتكثر زراعة أشجار الزيتون والورود فيها إضافة إلى التوت البري والبطاطا والخيار والحمضيات والطماطم.

وتقتصر مجالات الصناعة فيها على الصناعات البسيطة كصناعة الألبان والألبسة وصناعة الحلوى بالإضافة إلى العديد من الورش الصغيرة.

على أرضها تم إنشاء مطار غزة الدولي والذي كان يُعد أحد رموز السيادة الفلسطينية قبل أن يدمره الاحتلال الإسرائيلي مع بداية انتفاضة الأقصى الثانية وذلك في 2001.

المصدر / فلسطين أون لاين