مارتينيز يودع جماهير بيلباو قبل انتقاله الوشيك إلى برشلونة

ودّع المدافع إينيغو مارتينيز جماهير نادي أتلتيك بيلباو عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر، وضع فيه أبرز لقطاته بقميص الفريق الباسكي وموجها رسالة شكر إلى عشاقه.



وقال مارتينيز (32 عامًا) خلال المقطع: "كان من الرائع الدفاع عن هذا الشعار، منذ وصولي إلى هنا وقد جعلتموني أشعر بأنني واحد منكم، الشكر لكم على كل شيء".



وكان اللاعب قد ودّع أيضًا جماهير النادي في ملعب سان ماميس خلال مباراة ناديه قبل الأخيرة بالليغا أمام إلتشي والتي خسرها الفريق الباسكي 1-0.



ويُعَدّ مارتينيز واحدًا من الصفقات التي يُنتظر أن يبرمها نادي برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، حيث قال الصحفي المختص في الانتقالات، الإيطالي فابريتسيو رومانو، إن اللاعب وقّع على عقد انتقاله إلى البلوغرانا منذ شهر مارس/ آذار الماضي.



وينتهى عقد مارتينيز مع "أسود الباسك" هذا الشهر، وسينضم إلى صفوف برشلونة في صفقة انتقال حر وبعقدٍ يمتد إلى موسمين حسب تأكيدات رومانو.



ويلعب مارتينيز قلب دفاع، حيث يرى المدرب تشافي هيرنانديز أن وجوده في برشلونة سيجعل دفاع الفريق أكثر قوة، رغم أنه الأقوى في الليغا هذا الموسم.



وبدأ مارتينيز مشواره في الملاعب في صفوف ريال سوسيداد عام 2011 قبل أن ينضم في 2018 إلى صفوف الجار الباسكي الآخر أتلتيك بيلباو الذي خاض معه 177 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف ومنح 7 تمريرات حاسمة، وفاز مع الفريق بلقب السوبر الإسباني 2021.