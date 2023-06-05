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بالفيديو والصور تشييع جثمان الطفل الشهيد محمد التميمي في رام الله

05 يونيو 2023 . الساعة 22:21 بتوقيت القدس
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تشييع الطفل محمد التميمي

شيعت جماهير فلسطينية، مساء اليوم الإثنين، جثمان الطفل الشهيد محمد التميمي الذي ارتقى متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة النبي صالح بمدينة رام الله.

ووصل جثمان الشهيد الطفل محمد التميمي الذي لم يتجاوز العامين من عمره إلى مجمع فلسطين الطبي لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه قبل موارة جسده الثرى.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن استشهاد الطفل محمد هيثم التميمي(عامين) بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين في بلدة النبي صالح بمدينة رام الله.

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وأصيب الطفل التميمي يوم الخميس الماضي في قرية النبي صالح قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب استهداف نقطة عسكرية للاحتلال بإطلاق النار.

وذكرت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار عشوائيًا خلال ملاحقتها لمنفذي عملية إطلاق نار استهدفت نقطة عسكرية قرب قرية النبي صالح، ما أسفر عن إصابة طفل ووالده.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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