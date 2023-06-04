الاحتلال يحكم على أسير من "سلواد" بالسجن المؤبد مرتين

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، غربي مدينة رام الله، اليوم الأحد، على الأسير معاذ صالح النجار حامد، بالسجن المؤبد مرتين، وغرامة مالية بقيمة مليون و90 ألف شيقل، بحسب نادي الأسير.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير معاذ حامد من بلدة سلواد شرق رام الله، في شهر نيسان/ أبريل العام الماضي، بعد ملاحقة استمرت 7 سنوات.

يذكر أن الأسير "معاذ" نفذ في شهر حزيران /يونيو عام 2015، عملية إطلاق نار في "مستوطنة شفوت راحيل" على سيارة مستوطنين، قتل أحدهم وأصيب ثلاثة آخرون بجراح، وهو أحد أعضاء "خلية سلواد القسامية"، التي أصدر الاحتلال حكما بالمؤبد بحق ٣ من أفرادها وهم "أمجد النجار وعبد الله حامد وفايز حامد".

وبإصدار حكم المؤبد على "معاذ" يرتفع عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال إلى "559" أسيرًا، منهم 13 أسيرا من سلواد وحدها، أعلاهم حكما الأسير إبراهيم حامد، الذي يواجه ثاني أعلى حكم في سجون الاحتلال، بالسجن المؤبد 54 مرة، وهو من أبرز قادة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين