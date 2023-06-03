ريال مدريد يفسخ عقد هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم السبت أن جناحه الدولي البلجيكي السابق إدين هازارد سيغادر النادي بعد أربعة أعوام لم تكن على مستوى التوقعات.



وقال النادي الملكي في بيان "توصّل ريال مدريد وإدين هازارد إلى اتفاق لإنهاء عقده اعتباراً من 30 حزيران/يونيو 2023"، مستذكراً رقمه القياسي بقميص مدريد وهو ثمانية ألقاب، من بينها لقب دوري أبطال أوروبا ولقبان في الدوري.



وخلُص النادي إلى أن "ريال مدريد يودّ أن يعبّر عن تعاطفه مع إدين هازارد ويتمنى له ولجميع أفراد أسرته التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته".



وبعدما وصل إلى ريال مدريد في حزيران/يونيو 2019 مقابل 115 مليون يورو منتقلاً من تشلسي الإنكليزي (2012-2019)، عانى البلجيكي البالغ من العمر 32 عاماً من إصابات ومشاكل جسدية عدة.



ولم يسجّل سوى سبعة أهداف فقط في "الليغا" مع ريال مدريد في 54 مباراة، منها ست مباريات هذا الموسم لم ينجح خلالها في هز الشباك.



وكان من المفترض أن ينتهي عقده مع ريال مدريد في 30 حزيران/يونيو 2024.



وكان هازارد الذي مرّ أيضاً بنادي ليل الفرنسي (2007-12)، قد أنهى مسيرته الدولية في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد مونديال قطر 2022 مع 33 هدفاً في 126 مباراة دولية.

المصدر / فلسطين اونلاين