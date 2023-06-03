نتنياهو: "الحدث" على الحدود المصرية استثنائي

أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراءه خلال اجتماع معهم، أن الحدث عند معبر العوجا على الحدود المصرية اليوم السبت، "استثنائي" ولا يعبر عن التعاون مع مصر.

جاء ذلك وفق ما أوردته هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي عقب هجوم أسفر عن مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بينهم مجندة وإصابة رابع، فضلا عن مقتل منفذ الهجوم، والذي تقول قوات الاحتلال إن شرطيا مصريا نفذه بعد تسلله عبر الحدود بين البلدين، صباح اليوم.

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وقالت إذاعة الاحتلال في تقريرها، إن نتنياهو شدد على أن ما جرى "لا يمثل التعاون الأمني ​​والعمل المشترك لـ(إسرائيل) ومصر في الحفاظ على الأمن في منطقة الحدود" على حد قوله.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، استشهد عسكري مصري بعد أن أطلق النار على قوات الاحتلال قرب الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 3 جنود إسرائيليين وإصابة جندي رابع.

المصدر / فلسطين أون لاين