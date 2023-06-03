معبر العوجا (نيتسانا) - نبذة تعريفية

يعد معبر العوجا (نيتسانا) المنفذ الحدودي البري الرئيسي بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي، ويقع بين الحدود المصرية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتم إنشاء المعبر عام 1982م بعد التوقيع على اتفاقية التطبيع بين الاحتلال وجمهورية مصر العربية.

وشهد المعبر يوم السبت 03/06/2023 م، عملية إطلاق نار، إذ أعلن جيش الاحتلال مقتل ثلاثة من جنوده خلال تبادل لإطلاق النار، في حين تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مقتل شرطي مصري.

وقال جيش الاحتلال: "إنّ تبادل إطلاق النار وقع صباح السبت ثم تجدّد ظهرًا ليعلن بعد ذلك أنه قتل المسلح الذي أطلق النار على قواته بالقرب من نقطة الحدود بين مصر والأراضي المحتلة المتاخمة لمعبر نيتسانا (العوجا) التجاري".

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ويشهد معبر العوجا عبور شحنات لبضائع مختلفة لزوم الاستيراد والتصدير، منها سلع غذائية، ومنتجات كيماوية ومواد بناء وخضروات مجمدة وأسماك مجمدة ومغزولات ومنسوجات ونايلون وأجهزة كهربائية وتوابل وزجاج.

ووفق بيانات للاحتلال الإسرائيلي تعبر نحو 11 ألف شاحنة محملة بالبضائع عبر معبر العوجا سنويًّا.

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وفي وقت سابق، جرى الحديث عن تطوير المعبر والاتجاه نحو تعزيز التبادل التجاري بين مصر وكيان الاحتلال الإسرائيلي والوصول إلى 700 مليون دولار في التجارة السنوية بين الجانبين بحلول عام 2025.

ومن المقرر أن يقوم الجانبان بشكل مشترك بتطوير المعبر بينهما والذي يعتبر تقاطعًا حدوديًّا دوليًّا بين العوجا في سيناء المصرية ومستوطنة "نيتسانا" في جنوب الأراضي المحتلة وفقًا لخطة جديدة مقترحة بينهما، حسب وسائل إعلام عبرية.

وعام 2013 شهد معبر العوجا إغلاقًا على أيدي شرطيين مصريين احتجاجًا على خطف سبعة جنود في سيناء، قبل أن يتم إطلاق سراحهم.

المصدر / فلسطين أون لاين