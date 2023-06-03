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محدث جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود بإطلاق نار عند الحدود مع مصر

03 يونيو 2023 . الساعة 10:27 بتوقيت القدس
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ثلاثة من جنوده ومسلح خلال تبادل لإطلاق النار وقع اليوم السبت على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة، في حين تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مقتل شرطي مصري.

وقال جيش الاحتلال: "إن تبادل إطلاق النار وقع صباح اليوم ثم تجدد ظهرا ليعلن بعد ذلك أنه قتل المسلح الذي أطلق النار على قواته بالقرب من نقطة الحدود بين مصر والأراضي المحتلة المتاخمة لمعبر نيتسانا (العوجا) التجاري".

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الاشتباك، كما وصل الى المكان ضباط كبار يشرفون على عمليات التمشيط في المنطقة.

 

بدورها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مروحيات قتالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي توجهت للمنطقة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "حادثا أمنيا" استثنائي وخطير وقع عند الحدود مع مصر، مشيرا إلى أنه يحقق في الملابسات.

من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش أن قوات الأمن اشتبكت صباح اليوم مع مهربين عند الحدود المصرية، ونقلت عن مصادر عسكرية أنه تم إرسال قوات أمنية لموقع الحادث لإجراء عمليات تمشيط.

وقبل الإعلان عن مقتل الجنديين والمسلح، فرض جيش الاحتلال حظرا على نشر المعلومات بشأن الحادث الأمني على الحدود.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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